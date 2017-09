“Los guardias civiles y los mossos de base vamos a estar unidos y a protegernos este domingo en Cataluña”

Extremeño de nacimiento, llegó a Tenerife en 2007, destinado a la Unidad de Tráfico. Fue el secretario general provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que, como apunta el propio interesado, “con diferencia es la más representativa, ya que de unos 70.000 guardias en activo, 31.000 están asociados a la AUGC”. Desde hace dos años, Juan Fernández Hernández es el portavoz nacional de dicha agrupación y secretario de Comunicación de la misma a nivel estatal. Con la excusa de un curso formativo, hace dos semanas coincidía en Santa Cruz de Tenerife con el secretario general del sindicato de los Mossos d’Esquadra, Toni Castejón, quien explicó después a DIARIO DE AVISOS que “todos somos policías”. Desde luego, el guardia civil Juan Fernández piensa lo mismo que el mosso Toni Castejón.

-¿Se ha planteado la AUGC realizar algún tipo de acto en Cataluña ante los sucesos relacionados con el reto secesionista?

“Hubo conversaciones entre los sindicatos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad para celebrar un acto conjunto en Barcelona, pero finalmente se ha descartado tal posibilidad, y es una pena. No olvide que los guardias civiles no tenemos reconocido este derecho. Solo tenemos derecho a la asociación, pero con un carácter limitado. De todas maneras, no es nuevo: siempre hemos sido represaliados de forma muy dura: no olvide que hace no tanto los guardias civiles eran encarcelados por esta causa en España. Cuando hemos llevado a cabo acciones con otros sindicatos, el Ministerio del Interior siempre ha tomado medidas contra nosotros. Pensamos que era una buena idea, porque se pretendía hacer un llamamiento al civismo, a la tranquilidad, a explicar por qué están las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, que no es otra cosa que para salvaguardar el orden público y mantener la seguridad ciudadana”.

-¿Cómo es la relación entre los guardias civiles y los mossos de escuadra, cuanto menos a nivel de compañeros?

“Excelente y fluida. Tenga en cuenta que todos somos policías, todos hemos tenido una formación distinta pero, insisto, en la base está que todos somos policías. Y un policía cuando está en la calle… Nos vamos a proteger mutuamente. De eso no le quepa la menor duda”.

-¿Los guardias civiles y los mossos se van a proteger mutuamente en las calles de Cataluña estos días?

“No le quepa ninguna duda que así será, al menos entre las bases. Hay muy buen entendimiento, y una legitimidad operativa. Eso es así. Pero tampoco podemos obviar que cuando ascendemos en el nivel jerárquico, cuando ascendemos hacia la cúspide de estos cuerpos policiales, se nota la tensión que ahora mismo se vive en Cataluña”.

-¿Por qué se nota esa tensión en las cúspides, entre los jefes?

“Porque cada uno obedece a quien tiene que obedecer. Los guardias civiles obedecen por un lado al poder ejecutivo, que es el Gobierno, y por otro al judicial, que son los jueces y los fiscales; y los mossos igual, pero de su propio poder político o ejecutivo, que es la Generalitat. Ahí es donde chocan los trenes. Esta tensión, estas disfunciones policiales que transmiten las cúpulas hacia abajo, lógicamente. Pero ya le digo, a nivel operativo, en la calle, estamos en el mismo bando”.

-Queda claro que están unidos, entonces, a la hora de la verdad, en la calle…

“Por supuesto. Es verdad que somos un colectivo muy grande, y puede haber algún conato independentista por algún lado, pero le garantizo que la inmensa mayoría están con el orden público, con la ley y, como policías, nos vamos a proteger mutuamente”.

-¿Qué piensa cuando escucha el argumento de que la perturbación de orden público se debe a la llegada a Cataluña de la Guardia Civil y la Policía Nacional?

“Nosotros, desde luego, no lo compartimos. Hay que tener en cuenta que si estamos en Cataluña ahora mismo es porque estamos ante una situación de excepcionalidad, la democracia se está enfrentando por primera vez a una ruptura de la territorialidad y esto crea muchas tensiones. El reforzamiento de las fuerzas y cuerpos y seguridad en Cataluña es ponderado al riesgo que sufre nuestra democracia. Y no se puede interpretar como una ocupación del territorio ni un estado de sitio ni nada por el estilo, nada más lejos de la realidad. Porque solo estamos operando fuerzas y cuerpos de seguridad, ninguna de defensa, ni Ejército de Tierra ni la Armada ni del Aire están operando ahora mismo en Cataluña”.

-¿Son suficientes las fuerzas policiales que hay en Cataluña?

“Sí, entiendo que sí. En Cataluña hay unos 2.000 guardias civiles destinados allí, a los que hay que sumar entre 2.000 y 3.000 llegados de toda España. Un número similar se registra en la Policía Nacional. Entre unos y otros somos unos 10.000”

-¿Y los mossos?

“Si bien recuerdo, entre 16.000 y 17.000. Son momentos de excepcionalidad, en los que se pueden producir alteraciones del orden público, y el reforzamiento entra dentro de lo normal en estos casos”.

-Usted tiene hilo más que directo con Cataluña. ¿Qué noticias le llegan de sus compañeros sobre esos actos hostiles que han salido en los medios?

“La sociedad catalana está muy fracturada entre ese 50% proclive al independentismo o al menos a ese referéndum y el otro 50% que no. La tensión propia de semejante división la están pagando los guardias civiles, que se han visto en el centro de la polémica. Lo que hemos notado es mucha provocación, y el punto más álgido fue en los registros efectuados en la sede de la Consejería de Economía”.

-¿Sabe que hoy mismo [ayer para el lector] la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido investigar por presunta sedición esos hechos, que tuvieron lugar el pasado miércoles?

“Lo que sí le garantizo es que fueron momentos muy críticos. Se destrozaron tres vehículos de la Guardia Civil y otro más camuflado. El resto de los conflictos han sido, sobre todo, provocaciones. Colocar una urna a los pies de un guardia civil, ponerte al lado con una nariz de payaso, intentar regalar un clavel a un guardia que está trabajando… Siempre buscando la reacción, la fotografía, pero hasta el momento las fuerzas y cuerpos de seguridad están actuando con una gran profesionalidad, no han entrado al trapo”.

-¿Tiene constancia de casos en los que los guardias civiles hayan sido acosados en lo personal, cuando no están en su desempeño laboral?

“Desgraciadamente, los que más están sufriendo son los que están allí destinados. Los que se encuentran en los barcos, luego vuelven y es un lugar seguro. Por otro lado, están los acuartelamientos, donde los guardias llevan viviendo un montón de años, plenamente integrados en la sociedad y que, de un día para otro, se han visto en el centro de la polémica. Tenemos algún caso en el que algún guardia civil, de paisano, ha tenido que salir literalmente corriendo para refugiarse en un acuartelamiento porque le estaban persiguiendo. Intentos de sustituir la bandera por la estelada… Estas son, precisamente, las situaciones por las que ha habido que reforzar la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Debe saber que muchos de los enviados desde fuera de Cataluña están, precisamente, para evitar este tipo de situaciones”.