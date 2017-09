Los Morancos vuelven a la carga: el conflicto catalán al ritmo de Maluma

El dúo sevillano vuelve a ser viral en las redes sociales. Esta vez, de la mano del archiconocido éxito de Maluma, ‘Felices los cuatro’, donde recrean en clave de humor el conflicto de Cataluña por el referéndum del próximo 1 de octubre.

Los Morancos lanzan su nueva parodia en Youtube, ‘Infelices sin trato’, protagonizada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El vídeo, publicado este mismo sábado, cuenta ya con más de 200.000 reproducciones.

Otras parodias

No es la primera ver que Los Morancos critican a través de grabaciones divertidas e ingeniosas la situación política del país. Con la música de ‘Despacito’ de Daddy Yankee y Luis Fonsi y la letra adaptada por ellos mismos, Los Morancos denunciaron el pasado mes de marzo el doble rasero de la Justicia en la sentencia del caso Nóos. “No me des fianza, no la necesito”, reza uno de los versos de la canción que arrasó en las redes sociales.