Los oyentes de la Cadena SER en Tenerife, confundidos, muy confundidos

Desde hace meses no paramos de recibir llamadas telefónicas y consultas a través de nuestras redes sociales de fieles oyentes de Radio Club Tenerife -ahora solo Cadena SER- y, a su vez, lectores incondicionales de este periódico, preguntando con asombro por qué en el repaso diario a la prensa que realiza el magnífico equipo de profesionales de la emisora decana de Canarias, por norma, no se incluye el contenido de las portadas de DIARIO DE AVISOS. A nuestra legión de lectores, que cada mañana inicia la jornada en compañía de Radio Club, les prometemos que esta semana estaremos atentos a la sintonía de la SER. Estamos convencidos de que la directora, Lourdes Santana, no debe de estar al tanto de estos fenómenos paranormales. Ella, una de las periodistas más rigurosas de nuestra tierra, no lo aprobaría, sin duda alguna. Igual lo que ocurre es que no les llega el periódico a la avenida de Anaga. Vamos a investigarlo…