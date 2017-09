Los propietarios de los terrenos de la Fuente Santa, indignados por la “inacción” del Cabildo

“Estamos esperando desde hace mucho tiempo una reunión con el Cabildo; tenemos interés en vender todos los terrenos, no solo los 350.000 metros cuadrados en el área de influencia de la Fuente Santa, sino los que van desde Puntalarga al Faro de Fuencaliente, y negociando el precio a la baja con el Cabildo”. Este es el mensaje de los propietarios de los terrenos donde se construirá el balneario de la Fuente Santa, con más de 2,5 millones de metros cuadrados en el litoral de Fuencaliente, “indignados por el silencio” de la institución frente a sus reiterados intentos por “establecer un marco de negociación”.

Aseguran que “una cosa es el mensaje público, en el que desde el Cabildo expresan voluntad, y otras son los hechos que se consuman”. Detallan que “de momento no hemos sido recibidos después de más de un año de espera y nuestra inquietud y malestar están justificados dado que no podemos hacer uso de nuestros terrenos, pero al mismo tiempo esperamos una respuesta y una negociación que no llega”.

Así lo afirma Miguel Cabrera, portavoz de los propietarios en algunas de las reuniones que en el pasado han celebrado con la institución insular, a la que acusan de “mostrar total indiferencia frente a una situación que deben solucionar para construir un balneario por el que sigue esperando el pueblo de Fuencaliente y que constituye el recurso natural más importante de todos cuantos tenemos en la isla de La Palma”.

Cabrera subraya que “solo queremos que nos digan exactamente qué es lo que quieren hace, queremos negociar un precio para la venta de nuestros terrenos y no solo parte de los 250.000 metros que están dentro del núcleo de la Fuente Santa, sino de la superficie que tenemos en el Volcán de Teneguía, y la que llega hasta el Faro de Fuencaliente”.

El Cabildo había manifestado su intención de cerrar este año la compra de unos 250.000 metros cuadrados de estos terrenos, superficie en la que están integrados los 15.000 metros cuadrados que ocuparía la infraestructura turística del balneario denominado Piedra de Fuego y sus servicios. Para este fin, dispone de una cantidad económica de 1,2 millones de euros provenientes del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y con cargo a la asignación del Gobierno de Canarias para la Isla en 2016, pero de momento no ha hecho uso de ellos.

Así las cosas, los propietarios de esta comunidad de propietarios exigen un acuerdo de compra y reclaman un acercamiento de posturas con el grupo de Gobierno en el Cabildo, conformado por nacionalistas y socialistas. Quieren evitar un proceso largo y tedioso, el de las expropiaciones, que acarrearía trámites burocráticos y judiciales que podrían llegar a dilatar la adquisición de estos terrenos entre cinco y seis años.

Un estudio sobre el valor de los suelos realizado por parte de los técnicos del Cabildo en 2016, determinó que el metro cuadrado en zona volcánica supondría el pago de algo más de un euro a sus propietarios, mientras que la zona ocupada por plantaciones de platanera se pagaría a unos 23 euros el metro cuadrado.