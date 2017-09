Los reclusos de Tenerife II usan palomas mensajeras para recibir móviles y drogas desde el exterior

Reclusos del centro penitenciario Tenerife II utilizan palomas mensajeras para recibir los objetos más preciados por quienes se encuentran privados de libertad en una prisión: teléfonos móviles y sustancias estupefacientes.

Los funcionarios de dicho centro tienen ya una prueba inequívoca del uso de estas aves para burlar los controles de seguridad dispuestos en el recinto ubicado en el término municipal de El Rosario, por cuanto, hace unos días, encontraron una paloma dentro del perímetro con un teléfono móvil adosado a su lomo. El pobre animal estaba tirado en el suelo, al límite de sus fuerzas, por un error de cálculo que casi le cuesta la vida a su esforzado correo: mucho peso para el recorrido que debía cubrir, al menos, para esta paloma.

Lo cierto es que el hallazgo del ave con el teléfono móvil solo viene a confirmar las sospechas que ya tenían los funcionarios de la cárcel tinerfeña, suscitadas a cuenta de los comentarios captados entre la población reclusa y por otro incidente que apuntaba hacia, como se ha comprobado ahora, la dirección correcta.

CARGAMENTO

Antes de dar con esta paloma que portaba un móvil, otra también apareció dentro del centro, si bien la información recabada por DIARIO DE AVISOS a través de vías extraoficiales no precisa las circunstancias de ese precedente, salvo en un dato clave: en aquella ocasión, el ave no portaba cargamento alguno, quien sabe si porque ya había llegado a su destinatario o, por el contrario, aún no se había hecho uso de su servicio.

No se debe descartar que estas palomas pueden tener un doble uso: sirven tanto para introducir ilegalmente objetos en el centro penitenciario como para sacarlos de allí sin que sean inspeccionados por las autoridades.

No es la primera vez que las entregas ilegales en Tenerife II son noticia. DIARIO DE AVISOS desveló el pasado mayo la interceptación de un paquete con sustancias estupefacientes que fue lanzado desde el exterior del recinto a la zona perimetrada del mismo y en cuyo interior se encontró una cantidad no determinada de estupefacientes y varios teléfonos móviles. Especialistas consultados por este periódico mostraron su inquietud por estas noticias, si bien advirtieron de que, en realidad, el reto de evitar el uso de drones para estas entregas es mucho más preocupante.

Aunque pueda parecer ingenioso el sistema detectado ahora en el Centro Penitenciario Tenerife II para introducir mercancías ilegales con palomas mensajeras, lo cierto es que hay precedentes sobre hechos similares en otras partes del planeta. Por ejemplo, en agosto de 2015 se interceptó una paloma negra a su llegada al patio central del módulo de media seguridad de la principal cárcel de Costa Rica, La Reforma, en San Rafael de Alajuela, 15 kilómetros al oeste de San José. En un pequeño bolso atado a su pecho, el ave arribó cargada con 14 gramos de cocaína y otros tantos de marihuana al destino para el cual fue entrenada.

Mucho más reciente, concretamente el día 2 del mes corriente, las autoridades argentinas lograron capturar a otra narcopaloma que distribuía droga entremezclada con otras palomas mensajeras.La función del ave era, nuevamente, hacer llegar estupefacientes a los reclusos, en este caso los confinados en la Unidad 4 (Colonia Penal de Santa Rosa), una cárcel de La Pampa. La paloma, en el momento de su captura, transportaba en una especie de mochila de pequeñas dimensiones 44 pastillas de Rivotril y Clonazepam; 3,5 gramos de marihuana mezclada con pastillas; cuatro gramos de marihuana compactada y hasta un pendrive.

También en este año, la Policía de Kuwait logró cazar a una paloma, al parecer llegada desde el vecino Irak, en la frontera con la ciudad de Abdali. El ave en cuestión traía una pequeña mochila que estaba pegada en su espalda, y en el interior tenía 178 pastillas de ketamina.

SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad existente en Tenerife II, cabe recordar que hace unos meses fue noticia en DIARIO DE AVISOS el ingreso de dos presos en hospitales tinerfeños a cuenta de dos incidentes distintos, si bien cercanos en el tiempo.

Así, en mayo pasado, uno de los reclusos que participó en un violentísimo enfrentamiento entre dos grupos de presos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario externo dada la gravedad de sus heridas, mientras que al menos otros tres también acabaron en la enfermería. En realidad, prácticamente todos los participantes en la bronca, que fueron un total de diez reclusos, lucían horas después algún recuerdo de la riña. También en el mismo mes, otro interno en la prisión tinerfeña agredió a dos funcionarios cuando procedían a cachearlo.