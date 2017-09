Martí: “Empezar ganando en el minuto 3 te facilita un poco la labor, pero no ha sido fácil”

Qué duda cabe que la defensa del Rayo Vallecano ofreció todas la facilidades del mundo al Tenerife para que superase la eliminatoria. José Luis Martí concedió este extremo, pero no le quitó ni un ápice de protagonismo a sus jugadores. “Empezar ganando en el minuto tres te facilita un poco la labor, pero no ha sido fácil”, dijo el entrenador balear.

“Hemos manejado el encuentro. El Rayo es muy complicado, acumula gente por delante, pero no se lo hemos permitido siendo agresivos. La victoria es justa”, insistió el técnico, que se mostró muy contento del desarrollo del choque: “Hemos entrado con la intensidad que se requería e interpretado los espacios. Estoy muy orgulloso del trabajo, no les hemos dejado hacer casi ninguna ocasión, muy concentrados y con ayudas de unos a otros”.

También presumió del rendimiento que le dieron los jugadores suplentes que entraron en el once inicial. “Siempre presumo de que cuando saco a uno que no juega no se nota, habrá sitio para todos, a mi me toca decidir. Ellos tienen que entregarse como lo están haciendo y la gente ha visto que hay una plantilla muy competitiva”, aseveró.

Ahora espera que el bombo sea justo este viernes y, por fin, deje una eliminatoria en el Heliodoro. “La misión hasta aquí está cumplida, ahora tenemos otra después del sorteo. Antes habrá que ganar este domingo. No quiero pensar más allá. Si el sorteo es tan caprichoso de volvernos a llevar lejos de casa después de ocho años fuera, pues tendremos que ir”, dijo resignado.

Míchel reconoce que el inicio les costó la eliminatoria

Míchel, entrenador del Rayo Vallecano, no tuvo más remedio que reconocer que el inicio de partido de sus jugadores “nos ha costado la eliminatoria”.

Para el entrenador, sus defensas cometieron “errores que nos han costado el 0-1 y el 0-2. En Copa eso es un hándicap muy grande”, reconoció.

Reconoció que la situación del Rayo es difícil, ya que “estamos a principio de temporada y la gente aún no está totalmente rodada, pero la actitud ha sido buena. Aunque eso no nos vale”.