Marwan vuelve a Tenerife el 21 de septiembre y el 24 de noviembre

Han pasado tres años desde su última entrega y ahora Marwan Abu-Tahoun Recio (Madrid, 1979) regresa por todo lo alto con nuevo disco, Mis paisajes interiores (el primero tras su fichaje por Sony Music), y con una extensa gira que ya de inicio tiene más de veinte fechas por toda España. A Tenerife llegará primero el próximo 21 de septiembre, a El Corte Inglés, para firmar discos y con el objetivo de ofrecer un concierto en acústico. No obstante, habrá que esperar al 24 de noviembre para disfrutar de su nueva gira en la Isla. La cita con el cantautor tendrá lugar en el Paraninfo de La Laguna, a las 21.00 horas.

“Abro una etapa nueva porque siempre he sido muy independiente. De repente, todo lo que has estado haciendo solo ahora lo haces mucho mejor, más organizado y con más apoyo”, explica el músico madrileño. Su regreso es un compendio integrado por once nuevas canciones y un generoso conjunto de poemas inéditos escritos para la ocasión.

Con respecto a su faceta como escritor, Marwan goza de un gran éxito. Él mismo lo reconoce. “Soy un long-seller, que se llama, he vendido muchísimos libros, más de 100.000, y eso me permite vivir bien de lo que hago, viajo, toco mucho, me he esforzado mucho más y he logrado tener una cantidad de público que me permite vivir bien de la música, pero lo cierto es que no es lo más común, hay creadores de un talento brutal que no han encontrado manera de expandir eso, o no han tenido el apoyo”, declara en una reciente entrevista publicada en EL ESPAÑOL.