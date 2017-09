“No pienso dimitir, solo era una broma de sábado noche”

Es el hombre del momento, a su pesar y para su sorpresa. A Zebenzuí González De León (Tejina, 1977) le pasó ayer por encima un tsunami en forma de redes sociales, medios de comunicación y declaraciones de políticos. Todos han criticado unos mensajes de textos que por error envió al chat de WhatsApp equivocado (de miembros de su partido). Había que contar con su versión.

-Debe llevar un día tremendo, con tanta repercusión mediática…

“Se lo puede imaginar. ¡Hasta me han llamado Ana Rosa Quintana, los de Espejo Público y el Gran Wyoming. Todo por una conversación que se saca fuera de contexto y hasta me han suspendido de militancia en mi propio partido”.

-¿No esperaba que los mensajes tuvieran semejante eco?

“No. Ni de broma. Entiéndame. Se trata de una conversación privada que fue hace tiempo. entre amigos, un sábado por la noche. Desde luego, le garantizo que no refleja la realidad. Sabía que podía salir en los medios pero supuse que a lo mejor ustedes me dedicaban un Alto Voltaje, poco más. Cuando vi esta mañana [ayer para el lector] la primera de DIARIO DE AVISOS con el fotomontaje y el pantallazo me quedé muy sorprendido. No lo esperaba”.

-¿Qué piensa hacer, ahora que tanta y tanta gente le pide, cuando no le exige, la dimisión?

“No pienso dimitir. Los mensajes eran una broma que se han sacado de contexto. Demostraré que no es tan grave, que no refleja la realidad, y espero poder explicarlo durante los próximos días. No me queda otra”.

-¿No teme a que su permanencia en el cargo provoque que siga este nivel de críticas tan alto?

“Mire, tengo 39 años y me ha costado mucho llegar hasta aquí. No vengo de una familia adinerada, mi padre no es rico ni nada de eso. Soy abogado y así me gané la vida hasta que entré en política. Quiero explicar, insisto, que los mensajes se han sacado de contexto”.

-¿Los mensajes son recientes, de hace unos días, de hace un mes…?

“Son de hace tiempo, y le dije ya que preveía que algún medio pudiera publicarlos, pero nunca con tanta relevancia. Al fin y al cabo, se trata de una conversación privada”.

-Si los mensajes son de hace tiempo, ¿por qué cree que han salido justo ahora, en fecha tan señalada para La Laguna y en las vísperas del congreso regional de su partido?

“Porque son el resultado de una venganza política por parte de Javier Abreu [también concejal del PSOE en La Laguna y, sin embargo, rival político tras una crisis interna del grupo municipal]. Quiero defender mi honor, y por eso habrá que estudiar si acudo finalmente a los tribunales de Justicia para ello”.

-¿Está o ha estado imputado en dos causas penales, algo no compatible con un cargo público en el código ético de su partido?

“Me alegra que me dé la oportunidad de responder sobre eso. Como le dije, soy abogado y ejercí durante unos diez años. En dos ocasiones, dos clientes distintos no estuvieron conformes con mi actuación profesional y, en vez de acudir primero al Colegio de Abogados, optaron por recurrir al juzgado. Le garantizo que ambos casos se archivaron después de que un juez estudiase los pormenores”.

-Le tengo que preguntar. ¿Es cierto lo que dice en los mensajes de texto?

“No, de verdad. Fue una charla entre amigos, un sábado por la noche. Todo fue una broma”.