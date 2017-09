‘Medida por medida’, de William Shakespeare a José Padilla

El dramaturgo, actor y director tinerfeño José Padilla fue el primer español en subir un texto al escenario del Shakespeare’s Globe Theatre de Londres. Sobre el autor inglés, el canario considera que “todas sus obras hablan de la relación del individuo con el espacio”. “Hamlet no sería sin el castillo de Elsinore, los amantes de El sueño de una noche de verano no se enredarían si no existiera el bosque de Atenas, Otelo es un cuerpo extraño en un espacio del que se sabe excluido, y todos los habitantes de Viena en Medida por medida están al corriente de la trampa que supone un sistema que deviene claustrofóbico”, concluye. Será él el que dé mañana su visión de esta última obra. Una adaptación contemporánea de uno de los clásicos más desconocidos del dramaturgo inglés. La cita tendrá lugar en el Guimerá, a las 20.30 horas, junto a la compañía In Extremis Teatro. Gracias a este trabajo, Padilla se ha alzado con el premio Gayarre del Gobierno de Navarra al mejor proyecto escénico de este año.

Medida por medida no se ha representado con frecuencia y, de hecho, esta versión supone la quinta vez que se escenifica en España desde 1928. Incluso en el Reino Unido se considera esta obra shakespeariana como un texto con dificultad interpretativa porque pasa rápidamente de la tragedia más descarnada a la comedía desenfrenada. Padilla recuerda que Shakespeare “cayó en el olvido durante los dos siglos posteriores a su muerte, en los que se le consideró un autor menor, hasta que el francés Víctor Hugo lo rescató”.

El tinerfeño comenzó en el mundo del teatro por pura afición, como muchas veces se empiezan las historias que cosechan grandes éxitos, aunque a él no le gusta usar este término. “Los éxitos son el final de algo, y esto es el principio de todo”, declaraba hace dos años a este periódico. “No me gusta elegir, pero si me tengo que mojar, la faceta que más me gusta es la de director. Es el papel de mayor responsabilidad en un montaje, pero me gusta el hecho de compartir mi trabajo con un equipo, dar tanta creatividad hasta poner en pie una función”, agregaba. Mañana demostrará en su Isla todo lo aprendido en estos años.