Melchior recuerda que las plataformas generan empleo para la capital

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha enviado una petición a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz para que intente alejar lo más posible del puerto capitalino a las plataforma petrolíferas debido a las protestas que ha recibido la corporación local de algunos vecinos por el ruido que provocan, especialmente de noche.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, reconoció a este periódico que entiende perfectamente las “quejas de los vecinos” y a aquellas personas que “no les gusta estas instalaciones”, pero recordó que su ubicación es la “óptima” teniendo en cuenta también que el puerto tiene unas obligaciones que cumplir con el Macizo de Anaga. “Intentamos que hagan el menos ruido posible y, por ello, las hemos alejado lo máximo posible”.

Melchior también recordó que estas plataformas generan mucho empleo y actividad económica para la Isla y, sobre todo, para la ciudad de Santa Cruz, “lo que debe ser una prioridad”. “A mi me me producen más daño las colas del paro”, pero insistió, “sobre gustos no hay nada escrito. Entiendo las protestas y tomaremos conciencia de ellas para causar el menor daño posible”.