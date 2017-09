MICA Tiempo Sur celebra una ‘Astro Charla’ con el Grantecan y ofrece actos de arte y cine

La Muestra Internacional de Cine Astronómico ( MICA Tiempo Sur ) desarrollará una intensa agenda de actividades durante esta semana, con una cita especial con la Astro Charla a cargo de uno de los responsables del Grantecan, así como varias proyecciones de cine en la comarca noroeste. Este festival que organiza el Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, además de con la colaboración del Servicio de Turismo de La Palma, tiene previsto el pase de más de de 40 cortos y largometrajes, además de una variada oferta de actividades paralelas en torno al cine y la astronomía.

Este lunes 18 de septiembre será el turno de la Astro Charla, que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Puntagorda. La actividad arrancará con la proyección del documental ‘No sólo polvo de estrellas’ (Daniel Vega, 2016), un audiovisual que se estrena por primera vez en Canarias en MICA; y continuará con la charla del doctor Antonio Cabrera Lavers (Grantecan) titulada ‘Cada vez más grandes; Nueva generación de telescopios’. El acto acabará con un maridaje de vinos Vega Norte y una observación astronómica.

El martes la Casa del Maestro de Tijarafe acogerá a partir de las 20:00 horas la inauguración de la exposición W Function del artista invitado Reifah. Este creador manchego, licenciado en Bellas Artes y doctor en Arquitectura, trae a MICA Tiempo Sur su interpretación del arte como ciencia. Reifah ha preparado unos cuadros en 3D sobre la función de la onda de luz en el espacio. La muestra permanecerá abierta durante la semana del festival.

El miércoles 20 de septiembre la Casa del Maestro de Tijarafe volverá a ser el punto de actividad con la celebración de Trasnochando, un pase de audiovisuales que comenzará a partir de las 23:00 horas con la proyección de SuperJuan, el origen (2016) y El cielo sobre Berlín (Wim Wenders, Alemania, 1987).

El jueves 21 MICA llegará a la Casa de la Cultura de Garafía para realizar la exhibición internacional de cortos Polaris. En esta cita, que se celebra a partir e las 18:00 horas, se pasarán los audiovisuales Eclipse, The most amazing, Georgia and the time machine, Einstein-Rosen, Verde pistacho, Vida en Marte y El sueño espacial.

La viernes 22 de septiembre se celebra el certamen Pegasus senior (Casa de la Cultura de Tijarafe, 18:00 horas); y, por la noche, tendrá lugar La noche más urbana con la proyección de las películas Zona 84 y Metrópolis en la plaza de la Candelaria de Tijarafe a partir de las 22:00 horas.

El festival se cerrará el sábado 23 con la competición Pegasus Junior en la Casa de la Cultura de Tijarafe (11:00 horas), la clausura del festival (17:00 horas) y dos conciertos dobles: Kasa Libre y Vrandan (Astro Folk) a las 18:30 horas, que actuarán en la calle Tajodeque (terrero de lucha) de Tijarafe; y en este mismo lugar, Avernessus y Un hombre solo (Astro Rock), que actuarán a partir de las 21:00 horas.

La Muestra Internacional de Cine Astronómico (MICA Tiempo Sur) está organizada por el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Está patrocinada por Turismo La Palma, La Palma Film Commission, Escuela Literaria, Fundación CajaCanarias, Binter, Obra Social La Caixa y Gobierno de Canarias.