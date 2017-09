Misión: Salvar al soldado Zebenzuí

Zebenzuí González no está solo. El concejal que envió los wasaps machistas y vejatorios para personal femenino de confianza del grupo municipal del PSOE en La Laguna cuenta con más apoyos de lo que cabría suponer tras la repulsa política y mediática de toda España, por mucho que todo el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados lo repudiase públicamente el pasado viernes y le exigiera que entregase el acta, a lo que se sigue negando. Pero obras son amores, y no buenas razones, y no faltan las pruebas de que a Zebenzuí se le sigue queriendo retener desde Coalición Canaria (CC) y desde la parte del PSOE que sustenta en la Alcaldía de La Laguna a José Alberto Díaz.

CC es la principal beneficiada de que Zebenzuí resista el tsunami social que ha dejado la imagen de la que fuera primera capital de Canarias a la altura del betún. Por ello no es de extrañar que, sin causa conocida que lo justifique, se suspendiera el pleno del pasado viernes nada más aprobarse el texto de repudia a Zebenzuí bajo la presión de varias decenas de vecinos que protestaban in situ ante lo impresentable de los wasaps. Sorprendentemente, dicho pleno sigue sin tener fecha de celebración, por mucho que se convocó en tiempo y forma debida. Para Coalición, ganar tiempo es fundamental. Concretamente, ocho meses. Justo el plazo que ha de transcurrir para que ya no se pueda presentar una moción de censura contra Díaz, dado que así lo dispone la ley autonómica vigente. No olviden que, si Zebenzuí se va, entra Silvia Maestre, cuyo voto daría la mayoría a quienes entienden que lo mejor para La Laguna es cambiar de alcalde.

También son amores los que recibe Zebenzuí desde dentro del PSOE. Solo así se explica que participara el pasado lunes a la reunión celebrada por la Gestora del PSOE de La Laguna, presidida por la también concejal Mónica Martín, que junto a María José Castañeda conforman el trío socialista que apuntala a Díaz. Dicha intervención fue justificada en que “había que oír las explicaciones” del propio Zebenzuí, tal y como informó la propia Mónica Martín en El programa de Manuel Artiles (Mírame TV), quien añadió que la Gestora enviaría tales explicaciones a la dirección regional y a la federal. En realidad, tal situación es anómala y en la práctica supone un respaldo tácito de la Gestora a Zebenzuí (y, no lo olvidemos, a sus wasaps), por cuanto el concejal debe explicarse cuando sea citado al efecto por el instructor que Ferraz designe para conducir este expediente. Además, al convocar a Zebenzuí, la Gestora también ha ignorado olímpicamente la decisión de la dirección federal del PSOE de suspender cautelarmente de militancia al concejal de los wasaps.

Mas, ay, amores que matan también existen. No son pocos los juristas a quienes les sorprende la última versión ofrecida desde el entorno de Zebenzuí sobre los mensajes de texto, y que publicó La Opinión. En ellos se incluyen otros mensajes del mismo chat (posteriores a los ya conocidos por vejatorios y machistas) y otros más de una conversación privada de Zebenzuí con otro militante del PSOE, al parecer amigo de este concejal. Básicamente, esta nueva versión señala a un colaborador de Javier Abreu (que, tras ser preguntado al respecto por este periódico, prefiere responder en los tribunales), pero las palabras utilizadas por Zebenzuí (especialmente ‘follar’ y ‘enchufo’) no dejan margen alguno a cualquier interpretación distinta al significado de las mismas, como certeramente apuntó a DIARIO DE AVISOS otro concejal lagunero, Santiago Pérez, el día en que estalló este escándalo político en La Laguna.

De los tres puntos del repudio público y unánime del Ayuntamiento de La Laguna a los wasaps de Zebenzuí González, solo se ha cumplido, cinco días después, uno, y de aquella manera. El primero de dichos acuerdos era retirar a este concejal de todas sus responsabilidades de gobierno, cosa que sí ha sucedido, pero con una salvedad: José Alberto Díaz alude a que lo ha hecho a instancias del grupo municipal socialista, cuando se trata de una responsabilidad exclusiva e intransferible del alcalde. De resto, nada de nada, porque se exige a Zebenzuí que entregue el acta, pero CC no convoca el pleno para reprobarle mientras el PSOE lagunero lo sigue convocado a las reuniones de su Comisión Gestora. En cuanto al tercer punto, tampoco hay constancia alguna de que el Consistorio se haya dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife para solicitarle que investigue si, como escribió un concejal del equipo de gobierno en un chat de militantes de su partido, se exigen favores sexuales a cambio de un puesto de trabajo.

Obras son amores, y no buenas razones.

Todos los trucos

Ganar tiempo

Sin fecha para el pleno. Se convocó en tiempo y forma para el pasado viernes, pero se aplazó. Hoy, miércoles, CC sigue sin ponerle fecha.

Sin envío a la Fiscalía. Si el Ayuntamiento de La Laguna se ha puesto en contacto con Anticorrupción, no consta, a pesar de que se aprobó por unanimidad el pasado viernes.

La culpa es de otro

Desde un principio, se culpó de todo a Javier Abreu, también del PSOE pero rival político. Ahora se acusa a un colaborador de Abreu de inspirar los wasaps donde Zebenzuí habla de favores sexuales a cambio de puestos de trabajo municipales.

Trato de favor

Suspendido de militancia, pero menos. Zebenzuí participó en la reunión de la Gestora del Pasado lunes, ignorando así a la Dirección Federal del PSOE.

Defendido. Zebenzuí debe explicarse ante el instructor de su expediente. El PSOE de La Laguna le ahorra el trámite y envía sus excusas a Ferraz y a la Dirección regional.