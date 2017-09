Montoro avisa a CC: la prórroga del Presupuesto frena la agenda canaria

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en el Senado que el Gobierno está comprometido con el desarrollo de la agenda canaria pactada entre el Ejecutivo y el Gobierno autonómico, pero advirtió de que no podrá trabajar en ello hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales de 2018, lo que requiere el apoyo de distintos partidos políticos a las cuentas.

Montoro hizo estas declaraciones en respuesta a la senadora de Coalición Canaria (CC), María del Mar Julios Reyes, quien exigió que Canarias reciba la misma financiación que el resto de comunidades, “ni más ni menos, solo igualdad con respecto otras regiones de la Península”. Julios aseguró que al contar con un Régimen Económico Fiscal (REF) propio salen perjudicadas las inversiones que el Estado debe hacer anualmente en Canarias y defendió la necesidad de este tipo de convenios bilaterales para compensar las inversiones dirigidas a “infraestructuras estratégicas para la conexión peninsular”, en las cuales nunca está incluida su comunidad autónoma.

Además, recordó que la Ley 19/1994 sobre el REF establece que “la existencia de un régimen económico y fiscal específico no dará lugar a la disminución destinada a las islas, ya que los convenios bilaterales entre Canarias y el Gobierno no son un privilegio, sino un derecho recogido por la ley y una parte de nuestros fueros históricos”, remarcó. El ministro le respondió que el Gobierno está “comprometido” con el desarrollo de la agenda canaria y defendió que esta “no va contra nadie”, es decir, que no busca recibir inversiones superiores al resto del país, sino conseguir las mismas oportunidades que el resto de españoles.

Así, aseguró que Canarias tiene todo su derecho a tener un Régimen Económico Fiscal propio y a exigir igualdad de oportunidades, ya que “sus demandas no son algo que perjudique al resto de españoles”. “Debemos entendernos y colaborar en convenios porque invertir en Canarias es crear empleo y favorecer la cohesión social y territorial de los españoles”, concluido.

Con respecto a los Presupuestos Generales 2018, Montoro confirmó ayer mismo en el Senado que el Gobierno no los aprobará tampoco en el Consejo de Ministros del próximo viernes ante la falta de “seguridad en los apoyos”, si bien afirmó que “con certeza” habrá Presupuestos y confía en que queden definitivamente aprobados a comienzos del próximo año.