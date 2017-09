Narvay Quintero (CC) admite que el Fdcan destina “poco” a obras de saneamiento de aguas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Aguas, Narvay Quintero, admitió ayer que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) destina “poco” dinero a obras de saneamiento de aguas (221 millones de un total de 302 que se incluyen en obras hidráulicas). En una comparecencia parlamentaria sobre el informe de fiscalización de la gestión del agua en 2013, precisó que las “prioridades” de las obras del Fdcan las marcan las corporaciones locales, y no el Ejecutivo regional. Quintero indicó que las necesidades inversoras de Canarias en materia de aguas rondan los 1.000 millones, y recalcó que parte del retraso en el sector se debe a los “brutales recortes” aplicados por la Administración General del Estado al convenio de obras hidráulicas. Además, defendió la planificación impulsada por el Ejecutivo con el segundo ciclo integral del agua para tratar de salvar las sanciones de la Comisión Europea. Asimismo, alertó de que con el aumento de la población y el crecimiento del turismo, algunos ayuntamientos no lo han “podido asimilar” con mejores infraestructuras. Quintero comentó que es “absurdo” que haya 88 formas de tratar las aguas, y sobre el informe, puntualizó que “dice que no hay delito” y que está “incompleto”, pues solo respondió el 54% de los ayuntamientos.

La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo aclaró que este informe “es de todos”, no solo de las corporaciones locales, y remarcó que el saneamiento quizá sea el “problema más grave” del futuro de las Islas.

Melodie Mendoza (ASG) espera que el informe sirva de “punto de partida” para mejorar la gestión del agua en las Islas.

Elena Luis (CC) expresó su sorpresa por el “interés” de un informe que fiscaliza la gestión de las corporaciones locales en 2013, y apeló a la coordinación.