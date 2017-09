Ofensiva de productos de BMW en el Salón del Automóvil de Frankfurt

< > BMW Concept 8 Series

BMW da el pistoletazo de salida para la futura ofensiva de productos de la marca con una extraordinaria exhibición de nuevos modelos y prototipos en el Salón del Automóvil IAA de Frankfurt. El stand de la empresa se centra en su gama de lujo ampliada, prototipos cautivadores y modelos de producción en serie en numerosos segmentos expuestos por primera vez en una feria pública. Los nuevos productos presentados en la feria de Frankfurt de 2017 ponen de relieve la posición de BMW como fabricante de vehículos que transmiten niveles imbatibles de atractivo emocional con el diseño inspirador, las innovaciones pioneras y el placer de conducir característicos de la marca. BMW también presenta los últimos avances tecnológicos para el futuro de la movilidad personal, en el que desempeñarán un papel importante la propulsión eléctrica, la digitalización y otras propuestas en el ámbito de la conducción autónoma.

El Pabellón 11 situado en la entrada principal de la feria de Frankfurt se ha preparado para el stand compartido de BMW, MINI y BMW Motorrad, y sirve de foro de acogida de las novedades de la gama de productos. Aquí se presentarán las características y los productos nuevos de todas las marcas bajo el eslogan This is tomorrow. Now. Die Zukunft ist jetzt. El espacio de exposición cubre una superficie de más de 10.500 metros cuadrados rodeado de un circuito de 150 metros de longitud. De esta forma, los visitantes del Salón del Automóvil de Frankfurt tendrán la oportunidad de ver los nuevos modelos en acción del 14 al 24 de septiembre de 2017.

< > BMW concept Z4

Tanto el BMW Serie 8 Concept como el BMW Serie 7 Edición 40 Jahre son fiel testimonio de la firme presencia de BMW en el segmento de los vehículos de lujo. El BMW Concept Z4, el nuevo BMW Serie 6 Gran Turismo y el nuevo BMW X3 demuestran otras facetas del placer de conducir en la feria de Frankfurt 2017, donde se ofrecerá diversión al aire libre, elegancia y confort en largas distancias, por no hablar de la increíble deportividad. Los conocimientos técnicos recabados en el ámbito de la competición siempre han formado parte del ADN de la marca BMW y dotan al nuevo BMW M8 GTE de magníficas credenciales en carreras de resistencia. El nuevo BMW M5 (consumo promedio de combustible: 10,5 l/100 km; emisiones promedio de CO2: 241 g/km) traslada estos genes de alto rendimiento de la pista a la carretera para lograr un efecto apabullante.

La nueva edición del BMW i3 (consumo promedio de combustible: 0,0 l/100 km; consumo eléctrico promedio: 13,6-13,1 kWh/100 km; emisiones promedio de CO2 de gasolina: 0 g/km), que debuta en el Salón del Automóvil de Frankfurt junto con el nuevo y aún más deportivo BMW i3s (consumo promedio de combustible: 0,0 l/100 km; consumo eléctrico promedio: 14,3 kWh/100 km; emisiones promedio de CO2 de gasolina: 0 g/km), ilustra la estrecha relación que la empresa ha creado entre el placer de conducir y la sostenibilidad.

BMW Motorrad también se centra en las facetas intensamente emocionales y sostenibles de la movilidad en Frankfurt. El BMW Motorrad Concept Link, que incorpora un sistema de propulsión totalmente eléctrico y tecnología de conectividad de vanguardia, se une a un sinfín de ideas pioneras para el futuro de la movilidad urbana.