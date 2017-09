Ola de indignación en redes por la yegua a la que le sacaron los ojos

Nelquihue es la organización dedicada al cuidado de los caballos que ha rescatado a Amparada, una yegua víctima de un brutal maltrato animal encontrada en una localidad de Argentina. El centro de recuperación hípico ha pedido colaboración a través de las redes sociales para la rehabilitación del animal, que estaba desnutrido, sin ojos y bajo los rayos solares.

“AYUDA PARA AMPARADA!! Hace unos días mí colega el Dr. Fernando G. Topa. Me habló por una yegua en estado de maltrato. Basta ver su foto para darse cuenta que no exagero en nada sus dichos. Entre otras tantas múltiples mutilaciones. Le arrancaron los ojos. Necesita tratamiento urgente y un lugar donde viva el resto de sus días. Ese lugar no puede ser otro mejor que nuestro centro de recuperación”, escribe Nelquihue en su página de Facebook.

Las imágenes del evidente maltrato han despertado una ola de indignación en las redes sociales.