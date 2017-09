Oramas, de azote de Podemos en el Congreso a ‘vengadora’ en Twitter

El pasado miércoles, DIARIO DE AVISOS se hizo eco de una entrevista que la diputada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, concedió a ‘El Mundo’. En dicha entrevista, aparte de hablar sobre temas de la actualidad política nacional y regalar alguna confidencia personal, preguntada por el periodista, Oramas definía el estilo de vida canario como “de playas, chuletas y papas”.

Tras su publicación por el DIARIO, las declaraciones de la diputada nacionalista corrieron como la pólvora por las redes sociales. Los usuarios se lanzaron en masa a echarle en cara tan “pueblerina” definición del canario y a recomendarle que pise un poco más las Islas, que lleva “demasiados años en Madrid”, que aquí no se comen chuletas en las playas y que no hable por boca de todos, que solo la votaron “el 20%” de los canarios.

En tan solo dos días, la publicación en el muro de facebook de este periódico de la entrevista que incluye tan cuestionada definición, ha llegado a más de 100.000 personas, y en un hito sin precedentes para un político regional, recibido casi 500 comentarios negativos. La cuenta de twitter también ha echado chispas, recibiendo las notificaciones de los tuits de cientos de indignados usuarios.

Aquí te dejamos solo algunos de esos mensajes para la diputada, muchos no nos atrevemos a reproducirlos.

Que hable por ella, si ese es su gusto. Menos mal que somos siete y todas diferentes, me refiero a las islas, y a los gustos tambien.

No hay nada mejor para los políticos que un pueblo ignorante y sumiso, por cierto a mi ella no me representa como canario que soy.

