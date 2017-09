Un pacto político y social por el mar ( y 2)

Se une a esto algo que no es demagogia, al final nuestra costa y nuestras playas, las que más se han visto afectadas, han sido lo que son, el espacio de disfrute de las gentes de esta tierra que son muchas, que no pueden irse fuera en pleno verano quince días a bañarse y disfrutar de las costas y las playas de otros. Siempre terminan pagando los que menos tienen.

Respecto a la relación entre la proliferación de las cianobaterias, los emisarios submarinos y el vertido de aguas indebidamente tratadas al mar, aunque demos por bueno lo que dicen los técnicos de que no hay una relación, es evidente que tenemos un problema con esto. Con o sin cianobaterias, y es posible que esta discusión haya servido para que finalmente tomemos conciencia de que el mar no es un vertedero. Lo cual además es bastante absurdo teniendo en cuenta que vivimos en una isla, es tanto como decir que hemos convertido la isla en el centro de un gran basurero. Tenemos un grave problema con el tratamiento de las aguas que vertemos al mar. Lo tenemos hace tiempo. Pero como era mugre bajo la alfombra no éramos consciente de que cada vez había más mugre y menos alfombra para taparla y ha acabado inundándolo todo. Este debate debemos tenerlo, y está ligado a lo que queremos hacer con las islas, con el modelo de desarrollo y hacia dónde queremos ir. Nos visitan al año 14 millones de turistas y subiendo. Catorce millones de personas más de carga ambiental a nuestras islas. Que generan residuos y que tienen un impacto en nuestro medio ambiente obvio.

Nos hemos preocupado de hacer terminales de aeropuertos, carreteras, jardines. Pero tenemos una asignatura pendiente obvia con nuestras infraestructuras medioambientales. Hace décadas que no hay una planificación suficiente ni inversión para tomarse el tema de los emisarios y la depuración del agua en serio. Y algunos hablan de llegar a los 20 millones de turistas, pero con infraestructuras de hace 20 años. Esto es de extremada importancia para nuestro futuro. Me atrevería a decir que uno de los principales retos para las próximas décadas y para nuestra próxima generación. Tener una relación más respetuosa y mayor conciencia sobre la importancia de nuestro medio marino. Y no es una cuestión solo de políticos. Que lo es, evidentemente, y debemos pensar ya en la planificación y coordinación con todas las administraciones implicadas. Un pacto político por el mar, por su sostenibilidad. Pero también es un reto colectivo y como sociedad. Las viejas bicicletas, baterías en desuso, la nevera desvencijada o el somier roñoso que a veces se sacan del fondo del mar cuando se limpia una playa no hab sido arrojados por ningún político incompetente. Lo hemos hecho uno de nosotros. Lanzo por ello esta idea. Hagamos ese gran pacto por el mar, por nuestras playas y costas. Yo me sumo ya.

*Diputado socialista