El país entero arremete contra Zebenzuí por los mensajes machistas

“Yo a follar”; “jejejejeje”; “con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento”; “y después a hacer campaña por frikis”; “jejejejeje”; “perdón”; “me equivoqué de grupo”. Es la relación de mensajes de texto enviados por error hace un mes desde el teléfono móvil del concejal socialista en La Laguna Zebenzuí González, y que ayer desencadenaron un huracán de críticas por su claro tono machista y vejatorio para el personal de confianza del grupo municipal del PSOE y dos de sus compañeras, las también ediles del PSOE Mónica Martín y María José Castañeda. Las excusas presentadas por Zebenzuí, que no dimite y que achaca los textos a “una broma entre amigos que se ha sacado de contexto”, no evitaron una respuesta contundente que llegó de la mano de la todopoderosa vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien adelantó por Twitter la suspensión cautelar de militancia para el protagonista de este escándalo político y mediático. Aunque ya había expresado sus críticas, el secretario general de los socialistas en las Islas, Ángel Víctor Torres, consideró “adecuada” la medida adoptada y presumió de “la rápida respuesta” ante una crisis de la que, dijo, se enteró por la prensa, en información adelantada por Canarias Ahora y de la que se hizo eco DIARIO DE AVISOS. En medio de un enorme chaparrón de críticas llovido desde el seno del propio PSOE, con figuras tan relevantes en este campo como la tinerfeña Marian Franquet o la ex militar Zaida Cantera, solo Mónica Martín se limitó a “acatar la decisión del partido” y a solicitar al alcalde, José Alberto Díaz (CC), que cese a Zebenzuí en sus responsabilidades de gobierno, lo que se hará hoy efectivo ya que ayer era fiesta en La Laguna, nada menos que 14 de septiembre, día principal de las Fiestas del Santísimo Cristo.

Para calvario, el de Zebenzuí González, al que su también compañero de grupo municipal (pero rival político) Javier Abreu criticó con especial firmeza, pronosticando “su expulsión directa del PSOE al tratarse de un tema de especial gravedad y del que debería interesarse la Fiscalía por los indicios delictivos” de los mensajes. Desde otros grupos laguneros, más de lo mismo con el rechazo sin ambages por parte de portavoces como Santiago Pérez (Por Tenerife/Nueva Canarias), Teresa Berástegui (Ciudadanos), Rubens Ascanio (Unidos se puede) y Antonio Alarcó (Partido Popular).

El huracán contra Zebenzuí no cesó hasta bien entrada la tarde. Para Ramón Trujillo (Izquierda Unida), también hay material de interés para la Fiscalía, mientras que el Área de Mujer de esta formación política mostraba su repulsa ante “la misoginia” de los textos. Desde las fuerzas nacionalistas se mojó, desde bien temprano en 7.7 Radio, la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Elena Luis, para quien estos mensajes “son comentarios que no se pueden permitir y mucho menos de un cargo público, de un político que tiene que ser responsable”.

Desde las instituciones, igual. La presidenta del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales (CC), exigió “máxima contundencia” en la respuesta a Zebenzuí, para quien pidió la dimisión. Y hasta el alcalde Díaz, que se juega el bastón de mando, expresó, tras la procesión de ayer, su “rechazo tajante”.