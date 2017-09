Pérez-Reverte y el fundador de Wikileaks se enzarzan en Twitter por Cataluña

Arturo Pérez-Reverte y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se han enzarzado en una acalorada discusión sobre la situación de Cataluña en la red social de Twitter. La disputa comenzó con el ‘tuit’ del sueco en el que compartía una imagen de los tanques en la Plaza de Tiananmen en 1989 junto al mensaje “España, eso no funcionará, los arrestos sólo unifican y fortalecen”.

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

El escritor español contestó a Assange en inglés manifestando que “la foto de los tanques muestra que, además de ser ignorante sobre el caso de España y de Catalunya, es usted un perfecto idiota, señor Assange”.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

“Incluso sus insultos son plagiados de la pared del inodoro”, replicó el de Wikileaks. Fue entonces cuando Pérez-Reverte respondió duramente que “no todos vivimos en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como Ustedes, señor Assange”, haciendo alusión a la permanencia del activista en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012.

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Sin embargo, cuando parecía que la discusión había acabado, Assange contraataba horas después con un nuevo ‘tuit’ en el que recordaba al escritor la multa impuesta en abril de 2011 por la Audiencia Provincial de Madrid, acusándole de plagio.

¿Continuará con la riña Pérez-Reverte?