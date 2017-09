‘Perro Empanada’, el nuevo rey de las redes sociales

Un nuevo ladrón de guante blanco está triunfando estos días en las redes sociales y se le conoce como: ‘Perro Empanada’. Este peludo ladronzuelo fue “cazado” durante un reportaje en Kuarta TV, un medio online de Coquimbo, Chile. En el vídeo, mientras el periodista entrevistaba a una vendedora de empanadas, se puede ver en la esquina inferior derecha como un perro, sigilosamente, pilla una de ellas.

Después de que las imágenes se publicaran en la página de Facebook del canal de televisión, ‘Perro Empanada’ (así es cómo le han bautizado los internautas) se ha hecho famoso en Twitter o Facebook.

Según cuenta el diario El Andacollino,

no tiene dueño, se le conoce por ‘Orejón’ y vagabundea por la comuna de Andacollo.

El vídeo ha logrado tal viralidad que su protagonista se ha convertido en meme, inundando las redes sociales.

The dog is the real hero here pic.twitter.com/ExVTAEa0L1

— Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) 11 de septiembre de 2017