Un proyecto de un millón de euros para reformar una casa como sede del museo sacro

La Diócesis de Tenerife ya cuenta con el proyecto para la rehabilitación de una antigua casa canaria próxima a la catedral de La Laguna que, en un futuro, albergará un museo sacro. Así lo informó el delegado de Patrimonio de la Diócesis, Miguel Ángel Navarro, quien detalló que el proyecto ya está redactado y que se ha hecho una propuesta al Cabildo de Tenerife para que confinancie las obras. En concreto, el coste del proyecto está en torno al millón de euros, según indicaron desde la Diócesis.

“Hay un plan de colaboración del Cabildo con la Diócesis y se ha hecho un listado de obras preferentes y se ha establecido un orden de prioridad, y esta es una de ellas”, explicó Navarro, a lo que añadió que la propuesta que se ha hecho a la Corporación insular es que este mismo año ya se pueda destinar alguna partida de los presupuestos del actual ejercicio. Sin embargo, aún no hay nada cerrado ni fecha prevista, apuntaron desde la Diócesis.

Se trata de una antigua casa canaria, propiedad de la Diócesis, que lleva más de 15 años sin uso y que se encuentra en bastante mal estado, lo que explica el elevado coste del proyecto.

Colecciones y Tesoro

El objetivo es que un futuro albergue un museo sacro, aunque aún no se ha elaborado el proyecto museístico del edificio. “A partir de ahí veríamos cómo reubicaríamos las colecciones que ya están expuestas en el Tesoro de la Catedral -indicó Navarro-, más otras cosas que no están expuestas”, ya que se cuenta no solo con orfebrería sino también con ropas litúrgicas o de imágenes, que pueden ser los siglos XVII y XVIII, así como con patrimonio de la antigua iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios, demolida a comienzos del siglo XX en el mismo sitio donde se ubica la Catedral. Además, este museo complementaría las Casas Capitulares, restauradas en 2003 por CajaCanarias, y que guardan una colección de iconos bizantinos, el trono del obispo y muchos cuadros, de los que algunos requieren una restauración.

“Nuestra intención es abrirlas para que también puedan ser visitadas. No tenemos ninguna fecha prevista, pero un equipo va a comenzar a trabajar para ver cómo habilitamos esa zona para que próximamente pueda ser visitada”, explicó el delegado de Patrimonio.

Las Casas Capitulares se unirían así al trazado de las visitas con audioguía que están operando en la catedral desde hace poco. El objetivo es, incluso, que, a largo plazo, puedan incluir también el ascenso a las torres del templo.