PSOE y PP dejan sola a CC en La Laguna y exigen responsabilidades por las microalgas

Coalición Canaria (CC) de La Laguna se quedó ayer sola en el Pleno extraordinario que abordó el tema de los vertidos en el municipio y la gestión del Gobierno regional del fenómeno de las microalgas, y la oposición mayoritaria acordó que se exijan responsabilidades políticas.

Su propio socio de gobierno, el PSOE, no apoyó la enmienda de sustitución de CC y se abstuvo en las presentadas por la oposición, lo que permitió que salieran adelante. Lo mismo hizo el PP, a pesar de que durante el mandato ha estado apoyando habitualmente a CC en los puntos más polémicos llevados a pleno.

Así, en la sesión de ayer se aprobó la moción de los proponentes del Pleno extraordinario, Unid@s se puede, XTF-NC, y los concejales socialistas Javier Abreu y Yeray Rodríguez; con enmiendas del PSOE, el PP, Ciudadanos y el propio Unid@s. En concreto, uno de los puntos aprobados, y exigidos por el PSOE, el PP y Unid@s se puede en sus textos, era la exigencia de responsabilidades políticas “ante la nefasta actuación en política informativa durante la crisis denominada de las microalgas, en primer lugar por inhibición, en segundo lugar por la ocultación de información y, en tercero, por la tardanza en dar una respuesta, que ocasionó una alarma social injustificada”, recogió el texto del PP.

En esta misma línea se expresó la portavoz del PSOE, Mónica Martín, quien manifestó su “total y profundo rechazó a la mala gestión con las microalgas. Mala gestión en la desinformación, que ha llevado a que todo el mundo se pronuncie y el Gobierno, que era el que tenía el deber de informar adecuadamente y con informes científicos, lo ha hecho mal y tarde. Y denunciar también que el Gobierno en ningún momento se ha puesto en contacto con los ayuntamientos”. Unid@s también exigió responsabilidades “por parte de CC por los incumplimientos constantes de la legalidad en materia de tratamiento de aguas residuales”.

Además, entre las enmiendas aprobadas otra idea común fue que el Gobierno ponga en marcha de forma urgente las actuaciones necesarias para resolver el problema de los vertidos, la depuración y el tratamiento de residuos, así como que se actualice el censo de vertidos y se haga un estudio de sus efectos en los ecosistemas marinos.

Otro punto polémico del debate, que no se centró tanto en cuál es el orígen o no de las microalgas sino en la problemática de los vertidos, fue el canon que La Laguna paga anualmente a Santa Cruz para depurar sus aguas y que, según denunció la oposición, no se efectúa, por lo que lo calificaron de “estafa”. De hecho, el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, anunció que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía por esta situación y, además, una de sus enmiendas recoge que el Ayuntamiento de La Laguna se personará como acusación en el caso de que, cuando se haga una auditoría sobre la legalidad o no de este cobro, se certifique la ilegalidad. En este sentido, otra enmienda de Ciudadanos añade que no se pague este canon hasta que se demuestre que Santa Cruz cumple con el servicio y, de no ser así, que se devuelva con carácter retroactivo.

En cuanto a la situación de los vertidos en el municipio, la concejal responsable de Aguas, Mónica Martín, informó de que el censo que ha estado denunciando Unid@s está “desfasado”, ya que es de 2007-2008 y el nuevo se está actualizando, y sostuvo que en la actualidad “les puedo asegurar que La Laguna trata el 100% de las aguas que están conectadas a la red de saneamiento”. Anunció, asimismo, que se prevé que la ampliación de la depuradora de Valle de Guerra esté en pleno funcionamiento en octubre.

Por su parte, el portavoz de CC, Antonio Pérez-Godiño, denunció que la oposición usase “de nuevo” el Pleno para “demonizar” a CC y afirmó que es “falso” que haya una “relación causal” entre las microalgas y las aguas residuales.

Cabe destacar que uno de los proponentes del Pleno, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, no pudo asistir porque justo ayer comparecía en Bruselas. Sin embargo, como dato anecdótico, dejó grabado un vídeo con su intervención que sí se pudo escuchar en la sesión plenaria.