Putin alerta de que la histeria militar por Corea del Norte podría traer “una catástrofe planetaria”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha alertado este martes de que la “histeria militar” por el programa nuclear y de misiles balísticos del régimen de Corea del Norte podría terminar derivando en una “catástrofe planetaria global”, según informa la agencia de noticias Sputnik.

En una rueda de prensa en la ciudad china de Xiamen al término de la cumbre del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Putin ha dicho que Corea del Norte dispone de diferentes tipos de armas contra las cuales no tiene sentido utilizar la tecnología antimisiles.

“En estas condiciones la histeria militar no traerá ningún resultado bueno. Todo ello puede conducir a una catástrofe planetaria global y a un gran número de víctimas humanas”, ha asegurado el mandatario ruso. “Como dije ayer en una reunión con mis colegas, comerán hierba, pero no abandonarán este programa (nuclear y de misiles) si no se sienten seguros”, ha añadido.

Putin ha equiparado la situación con Corea del Norte con la que llevó a la invasión militar de Irak por parte de Estados Unidos. En concreto, ha asegurado que Sadam Husein suspendió la producción de armas de destrucción masiva pero el país fue igualmente invadido con la argumento de que seguía teniendo esas armas y Hussein fue derrocado.

“En Corea del Norte lo saben y recuerdan. ¿Creen que tras la adopción de algunas sanciones Corea del Norte abandonará el proceso para crear armas de destrucción masiva?”, ha planteado. El mandatario ruso ha dejado claro que condena los ensayos nucleares norcoreanos y que los considera como una provocación pero también se ha mostrado en contra del uso de sanciones por estimar que en este caso “ya es inútil e ineficaz”.