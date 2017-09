¿Quién le robó agosto?

La secretaria de Organización de Coalición se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, de ahí que para ella el tiempo vaya más lento. La alteración gravitacional provoca que, en su caso, el reloj avance de forma diferente; y así, solo así, tirando de Einstein, puede explicarse que González Taño haya proclamado hace apenas veinticuatro horas, con la solemnidad de los anuncios bíblicos, que Coalición da por fracasada la negociación para integrar al PP en el Gobierno. Tal cual. Sin colorantes. Como viaja a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre para Taño. Esto justificaría que para la secretaria de Organización de CC sigamos a finales de julio, y, así sí, entonces sí, tiene toda la lógica del mundo (del suyo, con sus alteraciones gravitacionales, etcétera) comparecer en rueda de prensa, ya en septiembre, para anunciar algo que pasó hace cinco o seis semanas. Comprender lo incomprensible exige bucear en teorías más o menos sólidas. Una de las posibles es que en el planeta Taño el tiempo vaya más despacio por su proximidad a un objeto masivo, una hipótesis, esta última, que no debe desdeñarse dado que Coalición ha iniciado el penúltimo curso de la legislatura bien cerca de un agujero negro parlamentario. Taño se ha saltado agosto. Con la que ha caído, se lo ha ahorrado. En una adaptación bastante libre de la canción de Joaquín Sabina, es tremendamente posible que la secretaria de Organización vaya por los pasillos tarareando. Quién me ha robado el mes de agosto, cómo pudo sucederme a mí, lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Puede que en su siguiente comparecencia anuncie que el presidente ha cesado a los cuatro consejeros socialistas o, si la alteración gravitacional acaba acelerándole el tiempo, que informe este viernes, 8 de septiembre, que Coalición inició ayer, lunes, 18 de septiembre, las conversaciones para seducir personal, parlamentaria, política y emocionalmente a Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas de por acá. Dieciocho de septiembre, sí, claro que sí.