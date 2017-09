Investigan como “incidente terrorista” la explosión del metro de Londres

Varias personas han resultado heridas como consecuencia de una explosión registrada este viernes en la estación de metro de Parsons Green, en el suroeste de Londres, según han informado varios medios locales.

La Policía Metropolitana ha informado en su cuenta de Twitter de que se ha registrado un “incidente” en dicha estación de metro y de que ha desplegado agentes en la zona. Posteriormente, la Brigada de Transportes ha contado que ha cerrado la estación de Parsons Green.

El Servicio de Ambulancias de Londres ha contado que ha desplegado un equipo de respuesta ante sustancias peligrosas en Parsons Green. “Hemos enviado múltiples recursos al lugar, incluidos efectivos en coches, personal de ambulancias, oficiales de respuesta ante incidentes y un equipo de respuesta ante sustancias peligrosas”, ha explicado en un comunicado la directora adjunta de Operaciones del Servicio de Ambulancias de Londres, Natasha Wills.

Wills ha contado que los servicios de emergencias han sido informados a las 8.20 horas de que se ha registrado un “incidente” en la estación de metro y ha subrayado que ahora “la prioridad es evaluar el nivel y la naturaleza de las heridas”.

Por su parte, la Brigada de Bomberos ha informado de que ha enviado seis camiones, dos unidades de rescate y unos 50 bomberos y especialistas al lugar del incidente. Según el diario ‘Metro’, varias personas han resultado heridas por quemaduras por la deflagración en el metro de Londres, que habría tenido su origen en un cubo blanco con una bolsa de plástico situado el interior de un vagón del suburbano.