Intersport Canarias-Faro a Faro, un reto de altura para compartir

La edición más ambiciosa de la Intersport Canarias-Faro a Faro acaba de arrancar. La quinta edición de este enorme desafío celebró ayer su presentación oficial, que tuvo lugar en el Muelle de Santa Cruz, justo al lado de la histórica farola del mar que este año servirá de meta para las 74 parejas que afrontarán desde este viernes una de las pruebas más duras de toda Europa.

Representantes de patrocinadores, como Fred.Olsen Express, Libby’s e Intersport, se dieron cita ayer en la rueda de prensa, que contó también con la presencia de la responsable del área de Deportes del Cabildo de Tenerife, Cristo Pérez; además de Zaida González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, e Ingrid Regalado, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Buenavista.

Marce Díaz de León, uno de los padres de la Faro a Faro, destacó que esta ruta es la más dura de toda Canarias y que, además, atraviesa parajes increíbles de la Isla, como buena parte del Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.

La Intersport Canarias-Faro a Faro es una prueba no competitiva, que no estará balizada y que los participantes la afrontan en régimen de semi-autosuficiencia. La salida se dará a las 20.00 de este viernes desde el Faro de Teno. A partir de ahí, 171 kilómetros de recorrido por delante con un desnivel positivo de 9.970 metros, una altura mínima de un metro y una máxima de 3.718. Pero eso no es todo. Posiblemente el dato más significativo de la dureza de la travesía, que no está al alcance de ningún evento de este tipo en toda Europa, es que la distancia de la traza por encima de los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar superará los 45 kilómetros de longitud. La prueba pasa por Santiago del Teide, Samara, Pico Viejo, Pico del Teide, Montaña Limón, Ayoza, La Esperanza, Mesa Mota, el Parque Rural de Anaga y su faro, para desde ahí terminar en la señal marítima más antigua de Canarias, la farola del mar situada en el Muelle de Santa Cruz de Tenerife, icono de la ciudad. Las 40 parejas participantes de esta modalidad tendrán 46 horas de límite para recorrer a pie esos 174 kilómetros.

Además, con el mismo espíritu, nace para este 2017 otra modalidad, más corta de distancia, pero igual de atractiva. Esta parte del faro de Punta de Hidalgo y tendrá 60 kilómetros de recorrido.

Asimismo, comparte gran parte del recorrido de su hermana mayor, pues tras subir Chinamada, su une a la otra ruta a través del sendero PR-TF-2. La salida de esta carrera será el día 24 de septiembre y contará con un tiempo máximo para completarla de 18 horas, además de un desnivel positivo de 4.125 metros y una altura máxima 882 metros.

Dos sellos de categoría

La Intersport Canarias-Faro a Faro cuenta con el respaldo de dos sellos de categoría. El sello Alpin Ultras lleva luciendo en el escudo de la carrera desde hace varias ediciones, pero en este 2017 reconoce la categoría de la prueba la International Trail Running Association (ITRA), que evaluó el recorrido de las dos distancias. A la modalidad reina le entregó la máxima puntuación, alcanzando los seis puntos que servirán la participar en el Ultra-Trail del Mont-Blanc (UTMB), la carrera de montaña que se desarrolla por Los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza. Esta calificación ITRA, premia y reconoce el esfuerzo al que se enfrentan los finishers de estas pruebas, prestando especial atención a parámetros como distancia, altitud, técnica y ganancia vertical.