Rodríguez (NC): “Si no saben, no pueden o no quieren, márchense”

“Están más solos que la una. Si no saben, no pueden o no quieren, márchense. Presenten una cuestión de confianza y verán que saltan por los aires”. Nueva Canarias sentenció ayer en el Parlamento que el Ejecutivo de CC “carece de soluciones para otra crisis de microalgas y vertidos incontrolados al litoral”. El líder y portavoz parlamentario, Román Rodríguez, denunció que la derogación de las directrices generales con la Ley del Suelo impulsada por Fernando Clavijo “ha dejado huérfana a las Islas de política en materia de saneamiento, depuración y reutilización”. Canarias “tiene un Gobierno en minoría de aficionados que no nos merecemos, mezcla de incompetencia y prepotencia, que culpa a todo el mundo sin asumir responsabilidades”.

Las comparecencias extraordinarias, en comisión, de los consejeros de Sanidad y Política Territorial evidenció, a su entender, una “alarmante” situación. “La clave está en generar confianza, se ha hecho lo contrario”.