Samuele Longo se propone mejorar las cifras del año pasado para subir a Primera División

El delantero italiano del CD Tenerife, Samuel Longo, ha asegurado que se incorporó al conjunto blanquiazul para tener continuidad y mejorar sus cifras goleadoras del año pasado, cuando anotó catorce goles con el Girona CF, aunque ha resaltado que el principal objetivo es lograr el ascenso a Primera División.

El jugador, que ha anotado tres goles en liga con el conjunto insular, ha relatado que, tras un mes de trabajo en la isla, comienza a encontrarse mejor físicamente y se ha integrado en el grupo.

“Los delanteros tenemos que marcar y nos ha ido bien, aunque no sé si ha sido por el sistema de juego o por lo que sea”, ha comentado el jugador.

El italiano ha advertido de que el Lugo, al que se enfrentarán el próximo domingo, es un “rival complicado”, y ha reconocido que fuera de casa ha sido “un poco más difícil” para el conjunto blanquiazul en lo que va de competición, pero “vamos con toda la ilusión del mundo para sacar los tres puntos”.

“Desde el principio, y aún sin jugar, me sorprendió mucho que la gente me conociera y me pidiera fotografías y autógrafos. Es algo que nos gusta a todos. Luego, en el campo, es muy bonito jugar delante de nuestra afición. Ojalá pudiesen jugarse todos los encuentros en casa”, ha reconocido Longo.