Santiago Pérez presagiaba que Zebenzuí no abandonaría el cargo

Una voz con tanto eco en el PSOE de la Ciudad de Los Adelantados como la de Santiago Pérez, hoy edil independiente en el grupo de Por Tenerife/Nueva Canarias, presagiaba que Zebenzuí no dejará el cargo, y que Coalición Canaria “nunca ha dejado de usar a un tránsfuga para alcanzar o mantener el poder”.

Así lo declaraba ayer el concejal de Cementerios y Mercados del Ayuntamiento de La Laguna, Zebenzuí González: “No pienso dimitir. Los mensajes eran una broma que se han sacado de contexto. Demostraré que no es tan grave, que no refleja la realidad, y espero poder explicarlo durante los próximos días. No me queda otra”.