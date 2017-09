El secretario municipal recomienda “retrotraer” el Plan de El Toscal

El Consejo Rector de Urbanismo debatirá hoy, entre otras cuestiones, el informe de la secretaría general del Ayuntamiento sobre el estado de tramitación del Plan Especial de El Toscal, en el que aconseja retrotraer el procedimiento administrativo para, una vez cumplimentados los trámites precisos, proceder a su aprobación definitiva. En concreto, el informe señala que “no habiendo culminado la tramitación del Plan, y admitiendo la posible existencia de vicios determinantes de anulabilidad, se propone, con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica, retrotraer el procedimiento tomando razón del texto refundido de Plan Especial”. En ese sentido, el secretario aboga por que se someta “de nuevo a información pública y al trámite de informes sectoriales preceptivos y, a la vista del resultado de todo ello, adoptar un nuevo acuerdo de aprobación definitiva que supondría la convalidación de los posibles vicios o defectos de anulabilidad existentes en el cuestionado de 13 de mayo de 2015”.

En la parte resolutiva del informe también se advierte que “en ningún momento se cuestiona en el Informe de la Secretaría Delegada de 21 de abril de 2017 la validez material o sustantiva del documento Plan Especial de El Toscal, aprobado pero no publicado y por tanto no vigente”. “Cuestiona únicamente dicho Informe -prosigue el documento- la validez del acuerdo de aprobación, a través de una argumentación que en ningún caso conduciría a un vicio de nulidad radical de dicho acuerdo, sino de simple anulabilidad”. En consecuencia, el informe de la secretaria general que analizará el Consejo Rector argumenta que “no habiendo entrado en vigor el Plan, es decir, no habiéndose incorporado al ordenamiento jurídico, no cabe aún reacción alguna frente a la posible invalidez del mismo, ni en vía jurisdiccional, ni en vía administrativa, por lo que no procede la revisión de oficio”.

El edil del PP y ex responsable municipal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, criticó al conocer este informe “que se salten a la secretaria de la Gerencia de Urbanismo. Sin que medie ningún acto o cambio de circunstancia, el alcalde pide un informe al secretario del pleno para enmendar la plana a la Gerencia. No hay precedentes. A lo mejor quieren hacer un careo en el Consejo Rector. El informe del secretario -asegura Garcinuño- no enmienda el informe del Plan Especial, que con 35 reparos sustanciales no tenía que haberse aprobado. Ya hace dos años, el PP no votó a favor por las dudas de legalidad que presentaba la tramitación del planeamiento. Esta forma de hacer las cosas va a complicar nuevamente que el Plan Especial pueda salir adelante. Otra vez se impone el interés de la imagen política sobre el interés de la ciudad”, afirmó el concejal popular.

El Consejo Rector de Urbanismo, que también someterá hoy a consideración el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación de Santa Cruz, abordará igualmente la propuesta de resolución del contrato de obras para la rehabilitación del inmueble municipal Casa Lázaro, popularmente conocido como Casa Siliuto.

Movilidad sostenible

Precisamente, el barrio de El Toscal es desde ayer y hasta mañana sábado, el epicentro de la quinta edición Semana de la Movilidad Sostenible, organizada por la Fundación Santa Cruz Sostenible. Bajo el lema Recuperar la calle para las personas, unos 700 escolares de distintos colegios de la capital participan en un veintena de juegos, exposiciones y talleres.