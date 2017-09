“Sería factible edificar en un espacio natural protegido si se considera que es de interés insular”

Prácticamente un año después de que el Parlamento autonómico aprobara la ley de desarrollo turístico de las llamadas islas verdes, el Comité de Peticiones de la Eurocámara examinó la denuncia de la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible. Por La Gomera intervino el consejero de Sí se puede en el Cabildo, Rubén Martínez.

-¿Qué sacaron de la comparecencia ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo?

“Lo más importante es que el Comité de Peticiones no clausuró el expediente y, es más, lo trasladó a la Comisión de Medio Ambiente. Es decir, que no solo conseguimos que la demanda se mantuviese activa, sino que la trascendieron a un organismo superior. Evidentemente, para nosotros es un logro”.

-¿Y ahora?

“Esperamos que se resuelva la inseguridad jurídica. Si la ley no se ajusta a las normativas comunitarias, un juez español podría dictaminar en cualquier momento que no responde a la tutela jurídica de la Unión Europea”.

-Fundamentalmente, en lo que se refiere al control medioambiental, ¿no?

“Exactamente. Esa priorización de los proyectos sobre los planes de ordenación es muy ambigua desde el punto de vista de la legislación de la Unión Europea. Y fue nuestra línea argumental en el Comité de Peticiones. El Gobierno de Canarias mandó a una delegación importante porque sabe lo que se está jugando”.

-¿En qué situación han quedado las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro?

“Estamos en un momento en el que en las islas no capitalinas puedes hacer cualquier tipo de proyecto, incluso en suelo rústico, sin que haya una planificación”.

-¿Ahí está la clave?

“Sí, claro. No responde a lo que es el concepto europeo de planificar. Y, sobre todo, hablando de un turismo sostenible y competitivo. Lo que hace esta ley es saltarse la planificación”.

-El Cabildo no opina lo mismo…

“Es curioso, en el pleno del Cabildo de La Gomera, Sí se puede llevó una moción sobre esto y solo votaron en contra ASG y CC. El PSOE y el PP se abstuvieron. Nueva Canarias la apoyó. Así que no veo la unanimidad”.

-La tramitación no fue, que digamos, un camino de rosas…

“Ni mucho menos. Hubo defectos brutales. La ley surgió porque el Cabildo de La Palma envió al Parlamento una propuesta para transformar dos artículos de la de 2002. Ocurrió que se convirtieron en cuatro y se añadieron cinco disposiciones. Cada año se tendría que haber emitido un informe al Parlamento. Nunca han existido. Por lo tanto, eso surgió de la nada”.

-¿Se hizo para desbloquear proyectos estratégicos en La Palma?

“Campos de golf y eso…”.

-¿Y en La Gomera?

“No hay ningún proyecto. La cuestión es que se derogan techos, los límites. Esto es Jauja [el paraíso, una fiesta con barra libre]. Se abre absolutamente la vía a cualquier actuación, hasta doscientas camas en suelo rústico y de protección paisajística. El producto que nos singulariza es la naturaleza, que debemos cuidar con esmero. ¿Trasladamos el modelo de sol y playa a las zonas rústicas?”.

-¿Qué tipo de planificación turística ha habido en La Gomera?

“Hay un plan territorial especial de desarrollo turístico que esta ley deja obsoleto. Planificaba 17.000 camas para 30.000 personas, del turismo convencional más un poco del asimilable. La ratio sería de habitante y medio por cama. Lo que pasa es que se paralizó por la crisis. Aquí ya desaparecen los límites y los controles anuales. Por ejemplo, quiero edificar en un espacio natural protegido y, si se considera que es un proyecto de interés insular, adelante”.

-¿La Torre del Conde se podría acondicionar como un hotel rural?

“Esto es tan disparatado que no me extrañaría. Con la inseguridad jurídica que hay, si el Cabildo lo decide… ¡No demos ideas, por si acaso! Por cierto, estamos investigando la obra de refuerzo de la base. Al ser un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), uno de los cinco de la isla, corresponde realizarla a una empresa especializada”.

[El Cabildo ha anunciado la conclusión de los trabajos de rehabilitación en esta edificación militar del siglo XV, con una inversión de 119.940,99 euros procedentes del Fdcan].

-¿Tan atrasadas están esas islas, como se escuchó en el Parlamento?

“Ese es un discurso fácil, porque en las islas no capitalinas se han invertido millones de pesetas y después de euros. Y el Fdcan son más de 90 millones. ¿Qué ha pasado con esos planes de desarrollo? ¡Cuidado! Igual es que existe un problema de derroche. Si hablamos de infraestructuras en La Gomera que están hechas y no han servido para nada, no acabamos hoy: el centro de visitantes, la quesería de Alajeró, la cochinera de Arure, el mirador del Santo… ¿No será que los chorros de dinero se han ido por los barrancos?”.

-¿Y las carreteras?

“Hay tantas capas de piche que las carreteras son pasos elevados. La de Arure sí necesita alguna actuación. Y que los túneles no tengan luz… Pero, con todos los inconvenientes en la autopista del Norte de Tenerife, quejarnos de que se colapsa la salida de San Sebastián me parece ridículo”.