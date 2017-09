Solchaga, sobre Cataluña: “De nada sirve llorar sobre la leche derramada”

Ante el desafío que España entera afronta en Cataluña, hay quien afila las garras y quien lima las uñas. O, simplemente, mira a los dos lados de la cuerda para posicionarse en función de quién la tensa más. Algunos ponen cordura a tanta locura. Ayer, en un desayuno-coloquio organizado por la Fundación DIARIO DE AVISOS en el marco del Foro Premium del Atlántico, Carlos Solchaga Catalán fue bastante gráfico al comentar que de nada sirve “llorar sobre la leche derramada”. El Estado de derecho “hace cumplir las leyes o preparémonos para cantar el himno de la desaparición de España”, alertó el exministro de Felipe González (1982-1993). Más allá de la generación de inestabilidad política en el conjunto del país, recalcó que el impacto económico y financiero del proceso de secesión ha sido prácticamente cero: “Nadie en el mundo civilizado se lo ha creído”. Sí le preocupa lo que vaya a dejar el “simulacro” de referéndum, “una burla sin ningún tipo de garantía”. Aparte de una eventual alteración del orden público en la jornada de este domingo, presagia serios problemas por las consecuencias jurídicas de la rebelión. También vaticinó una “enorme frustración” entre gente que “de buena fe, aunque no de manera muy inteligente o no con la suficiente información”, se ha metido en este callejón. A su juicio, “apelar al diálogo y a una reforma de la Constitución no resuelve el entuerto de por sí. “Lo que habría que hacer es restablecer las reglas del juego y nivelar el terreno, que favorece a los nacionalistas”. Tras su exposición, en una charla con Carmelo Rivero, director del periódico; Fran Domínguez, subdirector, y el redactor Tinerfe Fumero, Solchaga no excluyó la aplicación del artículo 155 después del 1-0 para forzar a la Generalitat a cumplir sus obligaciones y proteger la autonomía.