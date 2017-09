Suso Santana, ejemplar: “Acato la sanción; hice mal, el acta es real”

Suso Santana, capitán del CD Tenerife sancionado con cinco encuentros, ha entonado el mea culpa, admitiendo que acata el castigo sin poner excusas al mismo.

“Lo reflejado en el acto es real, tengo que reconocerlo. Hice mal y estos días han sido malos”, admitió el tinerfeño antes de reconocer que el primer perjudicado es él mismo: “Estaba muy nervioso y se me fue. El primer perjudicado soy yo y he pedido disculpas. No hay que darle más vueltas. Entré al juego y dejé al equipo con 10”.

Además, cuestionado por la reacción de la afición, el capitán blanquiazul prefirió ser cauto: “¿Qué quieren que diga? Si digo que sí me molestó me caerán más palos. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Pedí perdón, estoy acostumbrado a los palos, pero que critiquen a compañeros como Dani, Jorge o el míster sí me molesta, porque me equivoqué yo. Lo que no se puede ser es ventajista; a veces alguno se pasa conmigo”.