Tabletas que hablan

El servicio de logopedia no se cubre en los centros ocupacionales debido a que el Plan de Atención a la Discapacidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no lo contempló como una necesidad. Pero en el centro ocupacional Isla Baja, de carácter comarcal y que atiende a usuarios de Garachico, Buenavista, Los Silos y El Tanque, no se resignan a que éstos no lo reciban debido a los importantes beneficios que les reporta.

Por esta razón, sus responsables luchan desde hace una década por mantenerlo con subvenciones, como la que les ha concedido la obra social la caixa en los últimos años. Y 2017 no es una excepción.

La entidad financiera ha vuelto a renovar su compromiso con el centro, ubicado en Buenavista del Norte y uno de los primeros de Tenerife en implementar la logopedia debido a la gran importancia que tiene para personas con diferentes discapacidades pero con una misma complicación: un lenguaje oral limitado que los dificulta para poder comunicarse.

El abanico del servicio es muy amplio. Además de trabajar la correcta motricidad de los músculos bucofaciales, adquirir una adecuada respiración, fonación, masticación y deglución, el proyecto incorpora las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para facilitarles la relación con los demás y llevar una vida más autónoma gracias al uso de tabletas, móviles u ordenadores portátiles, explica la logopeda del centro, Mariela Velázquez Trujillo. También les proporciona un sistema alternativo y aumentativo de comunicación a quienes están impedidos de conseguirla de manera verbal.

En coordinación con el equipo multiprofesional del centro, Velázquez es la responsable de enseñarles, a través de las distintas herramientas y con aplicaciones que son gratuitas, a pedir un café con leche o un jugo de naranja en una cafetería. Además, las TIC permiten trabajar aspectos básicos como la atención, percepción, memoria auditiva y visual y otras funciones cognitivas básicas que también están alteradas en 17 de las 34 personas que reciben atención en el centro.

La profesional realiza una evaluación inicial de las dificultades que presentan cada uno de los beneficiarios, a los que se les ha aplicado una intervención directa. Las sesiones duran 40 minutos, se llevan a cabo tres veces a la semana en un aula específica, y se desarrollan de forma individual o en pequeños grupos, según los objetivos a trabajar y las actividades propuestas. En el tiempo que llevan, quienes han acudido a la terapia han mejorado notablemente la respiración, el tiempo de fonación y de espiración, resalta Velázquez.

Atención continua

Las discapacidades que tienen estas personas requieren una atención continua debido a sus complicaciones motoras y cognitivas, en algunos casos, y en otros, a sus enfermedades degenerativas. En este sentido, resulta imprescindible que sigan aprendiendo y que interioricen definitivamente todo lo que han logrado conseguir.

La profesional subraya que los trastornos del lenguaje y la comunicación afectan gravemente a los aspectos afectivos, emocionales, y en la relación con los demás. Por ello es fundamental un programa de logopedia continuo, ya que un lenguaje eficaz es un instrumento de socialización, que no solo beneficia a los usuarios del centro sino también a sus familias.