Técnicos del Gobierno detectaron ya en 2004 una toxina potencialmente cancerígena en microalgas de Canarias

V. PÉREZ / T. FUMERO

Técnicos del Banco Español de Algas que asesoran hoy al Gobierno de Canarias detectaron una sustancia potencialmente cancerígena llamada microcistina en un bloom de microalgas (en realidad, cianobacterias) aparecido en aguas del Archipiélago allá por agosto de 2004. Abundante documentación científica avala que la microcistina es una sustancia tóxica que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) cataloga como “posible carcinógeno”, es decir, potencialmente cancerígena, ya que “produce cáncer o favorece su aparición”, tal y como define dicho término la Real Academia Española de la Lengua.

LA PRUEBA DE 2004

El documento que prueba dicha detección de la microcistina en ese bloom de cianobacterias en aguas de las Islas es un artículo que, bajo el título Bloom de la cianobacteria diazotrófica marina Trichodesmium erythraeum en el Noroeste de África, fue publicado por la revista científica Marine Ecology Progress en 2005 y que está firmado por once especialistas adscritos a cinco instituciones, tres de ellas canarias y dos más internacionales.

Entre los expertos firmantes se encuentran los del Banco Español de Algas Emilio Soler (en la práctica, portavoz del Gobierno de Canarias sobre microalgas en lo que va de este verano) y Antera Martel. Además del Banco Español de Algas, figuran la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de Ciencias Marinas, la Universidad de Dundee (Escocia) y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (Montpellier).

Dicho artículo, que no deja lugar a dudas, puede ser consultado íntegramente en su versión inglesa original (PDF), si bien reproducimos literalmente la traducción del párrafo donde se detalla con la farragosidad propia de las expresiones técnicas, que los análisis confirmaron la presencia de microcistinas: “Para determinar las condiciones ambientales y los impactos de la floración de Trichodesmium erythraeum en las Islas Canarias se analizaron las cianotoxinas: microcistinas por medio de HPLC e inmunoensayo, y anatoxina-a y cilindrospermopsina por HPLC (Metcalfetal., 2000, Codd et al., 2001). Anatoxina-a y cilindrospermopsin no fueron detectables, pero microcistinas se encontraron por HPLC, con matriz de fotodiodos detección, con confirmación por inmunoensayo en con- centraciones de 0,1 a 1,0 µg de microcistina-LR equivalente lentos (g-1 peso seco del material de floración)”.

LA PRUEBA DE ESTE AÑO

DIARIO DE AVISOS investiga estos hechos con el afán y el rigor de informar verazmente, con respaldo documental, consciente de que se trata de un tema de alta sensibilidad para la ciudadanía canaria referido a la salud. En este sentido, hoy desvela con detalle esta nueva prueba sobre el alcance sanitario real del fenómeno de las microalgas, pero otros informes ya reflejaban esa relación, siempre potencial, con graves efectos hepáticos en caso de exposición excesiva a estas cianobacterias.

Este periódico público el 28 de agosto un documento oficial interno fechado en junio pasado y firmado por los citados expertos del Banco Español de Algas Soler y Martel. En el mismo se hace referencia literal: “Una exposición continuada a esta cianobacteria puede promover el desarrollo de tumores primarios de hígado a medio-largo plazo”, además de recomendar la prohibición del baño en “playas y costas donde se observe”. Sin embargo, Soler respondió en rueda de prensa que no hace falta prohibir el baño (aunque él reconoce que lo haría) y que los tumores solo se citaban en referencia a los ratones de laboratorio.

LA PRUEBA DE 2011

Otra evidencia, ya publicada por DIARIO DE AVISOS, se recoge en unas jornadas celebradas en Bilbao allá por 2011, donde Martel relata la detección de microcistina en un bloom aparecido en Gran Canaria y confirma que dicha sustancia es “promotora de tumores”.