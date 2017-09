“Tenemos mejor equipo que la temporada pasada”

– El lateral izquierdo blanquiazul es suyo en este comienzo de campaña…

“Individualmente no puedo tener una sola queja; estoy jugando todo tras una buena pretemporada. Colectivamente estamos rindiendo muy bien, creo que el Tenerife no había empezado nunca una temporada así, con tan buenos resultados, por lo que estamos todos muy contentos”.

– ¿Mantener vivo el ‘espíritu de Getafe’ es el mayor éxito del equipo y el club?

“Hicimos una muy buena temporada y eso te da un poquito más de confianza, pero sabemos que esta es otra campaña, con nuevos jugadores y nuevos rivales. Tenemos claro que debemos dejar un poco de lado eso, manteniendo las buenas sensaciones, porque este año será diferente”.

– ¿Ha pensado mucho en aquel fatídico encuentro del Coliseum Alfonso Pérez?

“Lo tienes que olvidar, porque no puedes estar todos los días hablando de eso, pero claro, ese partido jamás lo olvidaré, porque estuvimos a solo un gol de subir a Primera. También recuerdo aún el play-off que jugué con el Alcorcón, con el Cádiz… Son cosas que no puedes olvidar, simplemente tienes que saber que no puedes machacarte con eso y que lo que debes hacer es marcarte nuevos retos”.

– Han arrancado muy bien la temporada y ya los sitúan como candidato al ascenso: ¿sienten esa presión?

“Tratamos de pensar partido a partido, no queremos proyectarnos más en el futuro porque, sencillamente, no es bueno. Nuestros objetivos son ir paso a paso, que al final es lo más importante”.

– Todos sus compañeros dicen que es muy complicado entrar en el once por la gran competencia que hay…

“Es verdad. Yo estoy contento porque he jugado todos los partidos hasta el momento, pero sé que si un domingo compito, el lunes tengo que trabajar aún más en el entrenamiento. No te puedes relajar porque esta plantilla es muy buena, algo que le da al míster muchas opciones. Cuando sales del once tienes que trabajar mucho para poder volver, porque todos estos jugadores son muy competitivos”.

– ¿Han mejorado mucho en la parcela ofensiva respecto a la pasada campaña?

“La gente compara mucho ambos equipos pero han habido muchos cambios. Los nuevos han demostrado su calidad y estoy seguro de que nos ayudarán mucho. Los jugadores que han llegado este verano lo hacen igual, e incluso mejor, que algunos de los que se marcharon. El club se ha reforzado y sí: creo que tenemos mejor equipo que el año pasado”.

– Regresa a Córdoba, donde militó en la temporada 2010/2011: ¿sigue siendo especial enfrentarse a ese equipo o ha pasado mucho tiempo?

“Ha cambiado casi todo: jugadores, cuerpo técnico, directiva… Pero tengo muy buen recuerdo de la ciudad, de lo bien que viví allí con mi familia. Continúa parte del personal médico, pero un futbolista, que tiene contratos de uno o dos años, es habitual moverse mucho, cambiar mucho de equipo. Con todo, siempre es bonito volver a lugares en los que has jugado y, además, allí participé una temporada casi completa”.

– Ha hecho carrera en España, más incluso que en su país, vistiendo la camiseta de varios clubes: ¿No anhela jugar algún día en Francia?

“Llevo desde 2009 en España y tanto yo como mi mujer y mi hijo somos muy felices, estoy totalmente adaptado. Yo soy de París, de donde me fui con solo 15 años, por lo que me acostumbré desde muy pequeño a cambiar de sitio, a viajar y a no ver mucho a mi familia. Tengo una ilusión: poder jugar en Francia delante de mis familiares porque podríamos decir que allí nadie me conoce ya que debuté profesionalmente en España. Es algo que me haría ilusión, pero, repito, aquí estoy muy bien. Regresar a jugar a Francia no es un objetivo que tenga muy marcado a día de hoy”.

– París, capital de Francia y, ahora, también del fútbol…

“Antes era un equipo al que no se seguía mucho y ahora, por los jugadores que ha logrado reunir, el número de seguidores ha crecido. Tienen mucho dinero pero lo más importante es que lo están gestionando bien. Antes era solo París, ahora es París la del fútbol”.

– ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de un jugador del CD Tenerife, que una entidad se gaste 400 millones de euros en solo dos fichajes?

“Es un tema un poco complicado, porque mucha gente habla del fair play financiero pero el PSG, con la gente que dirige ahora el club, accede a estos jugadores, lo que puede provocar que se desvirtúe la competición. No soy la persona adecuada para analizar esto, pero está claro que aporta espectáculo y que hay mucha gente contenta por poder ver equipos así”.

– ¿Volverá el Tenerife a jugar una eliminatoria de Copa del Rey en el Rodríguez López?

“(Sonríe) La gente que lleva mucho tiempo aquí ha jugado muchas veces seguidas fuera de casa, pero es un sorteo, es lo que hay, es casualidad, no puedes elegir. Lo bueno es que ahora nos va a tocar fuera, pero en el mismo sitio en el que jugamos en liga, así que no tendremos que viajar, que ya lo hacemos bastante durante todo el año. Nosotros, sea en casa o fuera, lo que queremos es ganar. Si mañana me dices que vamos a llegar lo más lejos posible jugando siempre fuera lo firmaría sin dudarlo. Que nos pueda tocar un equipo de Primera, jugar contra el FC Barcelona o el Real Madrid, es un sueño”.

– Hagamos un rápido viaje en el tiempo hasta junio de 2018: ¿cómo ve a usted y al Tenerife?

“Para conseguir los objetivos debemos tener fe y tienen que respetarte las lesiones. Repetir una campaña como la del año pasado, logrando el ascenso, sería perfecto, pero somos conscientes de que es necesario trabajar mucho para estar en los play-offs, por eso pienso partido a partido. Lo primero es conseguir la permanencia y, a partir de ahí, todo lo demás”.