“Tenerife será la capital de la tricontinentalidad el próximo mes de noviembre”

El próximo mes de noviembre, Tenerife se convertirá en la capital de la tricontinentalidad. La Isla recibe a más de 25 países iberoamericanos que asistirán al XXI Encuentro Anual de la Asociación de Zonas Francas Iberoamericanas (AZFA), donde la Zona Franca de Tenerife será la gran anfitriona. Un evento por todo lo alto que se celebrará en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife del 1 al 3 de noviembre y en el que participarán representantes de zonas francas, empresarios e incluso una representación ministerial de tres continentes: América, África y Europa. Según adelanta en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS Gustavo González de Vega, delegado de la Zona Franca en la Isla, se trata de “una oportunidad única para nuestros empresarios de interactuar con inversores de más de 25 países de tres continentes reunidos por primera vez en un mismo destino: Tenerife”.

-¿Qué supone la celebración de este encuentro para Tenerife?

“Para la zona franca supone la culminación de un proyecto que llevamos gestando más de tres años, pero considero que por encima de todo es una oportunidad única para que nuestro tejido empresarial insular entre en contacto con inversores de más de 25 países sin necesidad de salir de la Isla. Es posible que no seamos conscientes aún de la magnitud e importancia de este evento cuya repercusión mediática va a posicionar Tenerife, y a toda Canarias, como referente del comercio internacional. Durante una semana nos convertiremos en la capital de la tricontinentalidad”.

-¿Y qué significa eso?

“Que empresas y representantes de las zonas francas de, por ejemplo, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Uruguay, y así hasta más de 25 países, aterrizarán en el Archipiélago canario para evaluar la situación actual del Régimen de Zonas Francas y acordar futuras acciones conjuntas con un objetivo común: unir ambas orillas del Océano Atlántico a través de nuestras zonas francas. La organización espera la llegada de más de 350 asistentes, en esta primera ocasión en que el evento más importante del régimen franco latinoamericano se traslada a Europa. Y todo esto ocurre en el momento más oportuno, pues coinciden una serie de circunstancias especialmente favorables para desarrollar el potencial de Tenerife y de Canarias”.

-¿Cuáles son esas circunstancias?

“Por ejemplo, la situación geopolítica mundial. Estamos asistiendo a un momento de importantes cambios a nivel global que afectan directamente al comercio internacional, y Canarias reúne las condiciones idóneas para aprovechar esta oportunidad de consolidarnos como plataforma tricontinental. Circunstancias tales como la desconexión entre EE.UU. y México después de las políticas de Trump, han condicionado los flujos comerciales que históricamente han conectado el continente americano de forma vertical, de tal forma que hoy más que nunca Latinoamérica mira hacia a Europa para fortalecer lazos comerciales. Además, hay que unir la aprobación de un nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) económico que ofrece las herramientas adecuadas para consolidar la posición del Archipiélago. Hace apenas tres años nadie conocía de la existencia de una zona franca en Tenerife. Hoy nos invitan a participar en los principales eventos internacionales. Tenemos el honor de ejercer la Vicepresidencia de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y lideramos un proyecto internacional: el Corredor del Atlántico Medio, al que se han incorporado varias de las zonas francas más relevantes de nuestra área de influencia. En definitiva, estamos asistiendo a un momento de cambios sustanciales en el comercio internacional y Canarias cuenta con una oportunidad única de posicionarse como referente; de nosotros depende ser protagonistas o meros espectadores del cambio”.

-¿Y por qué Tenerife?

“Tenerife cuenta con una localización geográfica especialmente favorable, siendo la ruta más corta y directa entre América y Europa; es un puerto europeo en la costa de África con fácil acceso al mercado potencial de más de 250 millones de habitantes, y disfruta de un entorno con una seguridad jurídica garantizada, así como servicios e infraestructuras con estándares. Cuenta además con la presencia de una zona franca como elemento dinamizador del comercio, con flexibilidad y amplia disponibilidad de espacios; pero posiblemente el aspecto más destacado lo constituye su compatibilidad con nuestro REF., lo que nos otorga una serie de ventajas específicas dentro de su condición de zona franca Europea, permitiendo que determinadas actividades realizadas dentro de la propia zona franca de Tenerife puedan, a través de la Zona Especial canaria (ZEC), tributar el impuesto de sociedades a un tipo reducido del 4%”.

-En cierta forma Tenerife ya tiene experiencia. En 2015 fue sede de la reunión de zonas francas españolas.

“Pues sí. Desde Tenerife hemos hecho un gran esfuerzo por unir a todas las zonas francas españolas para trabajar conjuntamente por objetivos comunes, y desde luego fue un encuentro muy productivo. Sin embargo, ahora estamos hablando de ser anfitriones del encuentro anual de la asociación regional de zonas francas con más años de antigüedad, consolidado a nivel internacional tras el éxito de las veinte ediciones anteriores. Por lo tanto, la celebración de este evento en Tenerife supone el mejor escaparate que a día de hoy puede tener una zona franca para mostrar al mundo su potencial y posibilidades de futuro”.

-Se puede decir entonces que aquel proyecto que comenzó en 2006 empieza a materializarse.

“Pues créame que ha sido un largo camino que aún está en proceso y que no ha estado exento de dificultades. A mucha gente le puede llamar la atención el tiempo que ha transcurrido en materializarse un proyecto que todos esperábamos, pero tenga en cuenta que, a pesar de que la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda fue, efectivamente, en el año 2006, el Consorcio no se constituye como tal hasta 2012, así que lo cierto es que llevamos tan solo cinco años de actividad real. A todo ello debemos sumar las modificaciones normativas del Código aduanero de la Unión Europea, que han impedido trabajar con normalidad hasta la culminación de una adaptación que aún está en proceso. Sin embargo, considero que en estos cinco años hemos conseguido poner los cimientos de un proyecto que es básico para el desarrollo económico de la Isla”.

-Me gustaría que explicara, sobre todo para ponernos en situación ¿qué es realmente la zona franca y para qué sirve?

“Si. Muy sencillo, le explico. Podemos definirla como un espacio específico dentro del territorio aduanero de un país en el cual se puede introducir cualquier tipo de mercancías, independientemente de su origen o su destino, las cuales estarán exentas de la obligación del pago de aranceles, impuestos indirectos o especiales durante el periodo en que se encuentren en el interior de dichos espacios francos. Se trata por tanto de una potente herramienta de promoción del comercio exterior fundamentada en tres grandes beneficios: el ahorro de costes, la simplificación de los trámites aduaneros y la libertad del tratamiento de las mercancías, permitiendo desarrollarse en la zona franca cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios”.

-¿Qué es lo que ha pasado para que la zona franca sea ahora un foco de inversión para Canarias?

“Durante estos años se han establecido los pilares básicos que van a sustentar este proyecto. En primer lugar, se ha hecho un esfuerzo por dotar al Consorcio de los recursos necesarios para el inicio de su actividad, con la dificultad añadida que supone la creación de una Entidad Pública Empresarial en un contexto de crisis y condicionado por exigentes medidas de austeridad. En segundo lugar, la definición de la propia naturaleza jurídica de la zona franca y su adaptación a la nueva normativa europea, que se ha concretado en la delimitación de espacios específicos en el puerto de Santa Cruz así como la ampliación a Granadilla. Por último, el que tal vez sea el pilar más importante, la intensa labor de promoción internacional iniciada hace un par de años y que se ha desarrollado paralelamente a la puesta en marcha de la Zona Franca de Tenerife. Durante esta etapa inicial no podíamos limitarnos a estar encerrados en un despacho realizando funciones administrativas. Hemos pasado de ser una zona franca absolutamente desconocida en el ámbito internacional a formar parte de la Asociación de Zonas Francas Americanas (AZFA) y la Asociación Mundial de Zonas Francas (WFZO). En un contexto internacional caracterizado por la amplia proliferación de Zona Francas, actualmente nada menos que 3.500 en todo el mundo, Tenerife ha conseguido hacerse un hueco posicionándose como un destino especialmente atractivo, fundamentado su éxito en una ubicación estratégica a la que debemos sumar el principal valor añadido que ofrece la Isla: los incentivos fiscales, tributarios y arancelarios derivados de la confluencia de la zona franca y de la ZEC. Hemos sido sede de la celebración de la reunión de zonas francas españolas y ahora de este evento. La zona franca es una herramienta de promoción del comercio exterior, y como tal no puede tener capacidad de desarrollo si no se posiciona internacionalmente para dar a conocer su existencia y sus ventajas”.

-¿Qué es eso del Corredor Franco del Atlántico Medio?

“Este puede ser precisamente el mayor de los logros alcanzados por nuestra zona franca, pues lideramos este proyecto creado en la Isla y que consiste en el establecimiento de un sistema logístico multimodal transcontinental, cuyo objetivo es garantizar la conectividad entre las Zonas Francas de América, Europa y África Occidental; utilizando como eslabones a las zonas francas de ambas orillas del Atlántico, garantizando el acceso al mercado de de los tres continentes. Este proyecto ha supuesto el punto de partida para la recuperación de un tráfico comercial histórico entre América y Europa, convirtiendo la idea de la tricontinentalidad que ofrecen los puertos canarios en una realidad tangible”.

-¿Me puede adelantar algo de lo que ocurrirá en la Isla a partir del próximo 1 de noviembre?

“Pues los que va a ocurrir es que el día 1 de noviembre las más destacadas instituciones, empresas y zonas francas del ámbito internacional tendrán la mirada puesta en Tenerife. Si queremos convertirnos en un referente logístico mundial, debemos primero darnos a conocer al mundo, y este encuentro resulta una oportunidad inmejorable. Solo decirle que la magnitud del evento que estamos organizando ha captado la atención de importantes gobiernos de países latinoamericanos como México, Panamá y Argentina, que han confirmado ya la presencia de delegaciones ministeriales el día 3 de noviembre en Tenerife”.