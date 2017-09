The Future On presentará al primer ciborg de las islas en KEROXEN17

Una jornada de experiencias y volcada al público para reflexionar juntos sobre el futuro de la tecnología. Esa es la premisa de The Future On, que se celebra por primera vez dentro del Festival KEROXEN el próximo jueves 19 de octubre en el Espacio Cultural El Tanque. Debates, creación de un ciborg en directo, sesión de percepción ampliada, instalaciones visuales y un espectáculo filosófico musical son algunas de las propuestas de The Future On (Aquí tienes el dossier al completo).

Cuerpo, mente y espíritu son los tres temas y formatos que abordará esta jornada donde, quizás, lo que más llame la atención sea la creación de un ciborg en directo como forma de reflexionar sobre las implicaciones de la integración ser humano-máquina. Porque hoy la duda no es si esto será posible, sino cuándo.

The Future On, afirman los organizadores, no surge para dar respuestas definitivas sino para abrir el espacio de posibilidades del arte, la ciencia y la tecnología como acciones liberadoras. Dar forma a esta revolución en beneficio de todos y todas requerirá nuevas formas de colaboración y gobernanza, responsabilidad colectiva y una narrativa compartida e inclusiva.

EFE Futuro, la plataforma global de periodismo científico y tecnológico de la Agencia EFE, será además el media partner oficial para esta edición de The Future ON.

DEBATES

Para esta nueva temporada Keroxen vuelve a organizar encuentros en formatos ágiles donde se plantearán escenarios de futuro y cómo afrontar estos retos, dando todo el protagonismo a los creadores y la cultura digital.

Las intervenciones serán en formatos ágiles: charlas tipo TED, conversaciones y mesas redondas con un entrevistador donde el público podrá intervenir. Los dos debates principales, cada uno con una duración de aproximadamente 30minutos, serán: ‘Inmaterialidad: ¿la nueva utopía?’ y ‘Ciborgs, identidad y mente: ¿hacia dónde queremos ir?’

CREACIÓN DE UN CIBORG

“Si quieren vivir sin ningún chip implantado en su cuerpo, sepan que existirán humanos superiores que controlaran la tecnología con sus cerebros. Sí, asusta”, asegura el profesor Kevin Warwick, conocido como Capitán Ciborg.

Hace décadas que los humanos llevamos puesta la tecnología para mejorar ciertos aspectos de nuestro cuerpo: marcapasos, lentillas, prótesis y un largo etcétera. La promesa tecnológica asegura que en poco tiempo existirán los ‘humanos mejorados’. Personas que se integran con las máquinas y máquinas que imitan lo biológico. ¿Qué hay de realidad y qué de utopía? Para tratar estos temas como forma de reflexión crítica, durante la jornada se realizará la creación de un ciborg en directo por medio de la implantación de un chip NFC.

SESIÓN DE PERCEPCIÓN AMPLIADA

Esta actividad está orientada a crear una experiencia sensorial que induzca un estado de conciencia pleno. Con ayuda de la palabra y los estímulos sonoros y visuales se abrirá un mundo de posibilidades para el estudio y contemplación del propio cuerpo y el entorno físico. Una puesta en común facilitará la reentrada que intensificará la experiencia de la actividad siguiente.

Esto transmite un aspecto fundamental de The Future ON: si queremos lograr algún cambio real, debemos empezar empezar por nosotros mismos, tomando conciencia de las consecuencias individuales y sociales de nuestros procesos psicológicos automáticos.

Descubriremos que prestar atención a nuestros pensamientos los transforma, cambiándonos en el proceso. Nos cuestionaremos si vivir atentos a nosotros mismos es el único modo de sobrevivir como especie a nuestro potencial psicológico y tecnológico más destructivo.

PARTICLE FLOWNESS

Durante la jornada nos acompañará un proyecto de simulación de partículas envolventes trackeando al publico en tiempo real. Una experiencia sensorial donde poder visualizar el movimiento y flujo de energías desde diferentes puntos de vista.

Su creador, Abraham Manzanares (Colorsound), comenzó a hacer sus primeros experimentos con música electrónica en Bristol. Continúa su carrera en Barcelona, donde empieza estudiando sonido y termina motivándose con la composición de vídeo y la vídeo creación en directo. Involucrado con la programación e investigación con sensores, cámaras y micro-controladores encuentra al fin su vocación: el diseño interactivo. Residente en Granada, sigue desarrollando su instalaciones interactivas e imparte talleres sobre interacción y herramientas como VVV y Arduino.

EL SUEÑO DEL MAESTRO

Es un espectáculo filosófico-musical en el que se combinan el poder de la música en vivo, la palabra y la imagen para representar un viaje a través de las ideas y concepciones filosóficas de Albert Einstein. Conocido por su faceta científica, el personaje ha adquirido el estatus de icono por excelencia. Sin embargo su visión de un mundo ordenado y matemático parece contrastar con su filosofía de vida, humanista y pacifista, y con sus influencias místicas y panteístas.

El Sueño del Maestro tiene como fin transportarnos a la mente creativa y profundamente sensible a su tiempo, no sólo de este ser humano en concreto, sino al propio fundamento estético y filosófico de la ciencia.

PONENTES

Luis Laria (Oceanógrafo y divulgador): Destacado ecólogo, divulgador y oceanógrafo asturiano, fundador y director Parque de la Vida y fundador de Cepesma. Desde hace más de 30 años se dedica a la sensibilización medioambental, la recuperación de especies y la educación científica. Cuenta con una de las mayores colecciones de especies abisales y calamares gigantes del mundo que pueden ser vistos en museos de todo el mundo.

Octavio Suárez (Innereye VR): CEO y cofundador de Innereye, un laboratorio para la innovación y el desarrollo de tecnologías inmersivas (VR-AR-MR+AI). 20 años de experiencia en el sector tecnológico especializado en startups TICs.

Jaime Rojas (doctor en Física): Licenciado en Física por la Universidad Humboldt y la Universidad de Potsdam (Alemania), con especialización en el estudio de sistemas dinámicos complejos. Doctor por la Universidad de Limerick (Irlanda). En la actualidad es investigador y divulgador para la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención.

Lucas F. Borkel (Músico y divulgador): Lucas F. Borkel es Licenciado en Filosofía, conferenciante, músico y divulgador. Sus actividades incluyen el diseño y dirección de espectáculos, la producción de documentales y la realización de festivales, cursos y eventos.

Carlos Guerra (Periodista): Fundador de The Future On. Periodista, comunicador y creador de diversos proyectos en el ámbito de la cultura digital. Impulsor de encuentros que promueven el diálogo tecnología-sociedad.