El tinerfeño Pedro Rodríguez entra en la lista de Julen Lopetegui

El jugador tinerfeño del Chelsea, Pedro Rodríguez, sigue contando en los planes del seleccionador nacional Julen Lopetegui. El delantero de Abades, que no jugó ni un minuto en el Wanda Metropolitano con su equipo ante el Atlético de Madrid en Champions, está destacando en la Premier, donde el entrenador italiano, Antonio Conte le está dando continuidad en sus alineaciones.

Los delanteros Rodrigo Moreno, del Valencia, y José Callejón, del Nápoles, son las principales novedades de la lista de 25 convocados del seleccionador Julen Lopetegui para los partidos ante Albania e Israel, últimos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018.

El valencianista, habitual en las categorías inferiores del combinado nacional, vuelve al equipo tres años después de jugar su único partido como internacional absoluto en 2014 cuando le llamó Vicente del Bosque para los encuentros ante Eslovaquia y Luxemburgo. Entonces jugó una decena de minutos del segundo choque en sustitución de Diego Costa.

Rodrigo ha empezado bien la temporada, en consonancia con la mejora de su equipo, con el que ha anotado tres goles en sus últimos tres puntos, lo que le ha permitido ser una de las bazas elegidas por Lopetegui para la parte ofensiva.

En esa zona, a la baja por lesión de Vitolo, se unieron las ausencias de David Villa y Gerard Deulofeu, lo que motivó igualmente el retorno de José Callejón. El andaluz acumula tres internacionalidades, una de ellas con Lopetegui, que ya había contado con él para el choque ante Macedonia en Granada donde relevó en los compases finales precisamente a Vitolo.

El de Guadix también está aprovechando el buen momento del Nápoles, en el que ha marcado ya cuatro goles en la Serie A y le ganó la partida al madridista Lucas Vázquez para conformar la terna de atacantes en la que se mantienen Álvaro Morata y Pedro Rodríguez, del Chelsea, y el céltico Iago Aspas.

También regresa a una lista el mediocentro de la Real Sociedad Asier Illarramendi, principalmente por la baja de Sergio Busquets para el primer partido ante Albania, mientras que no hubo más novedades y se quedaron fuera jugadores que atraviesan un buen momento como el azulgrana Sergi Roberto o el lateral del Chelsea Marcos Alonso.

En defensa, Lopetegui sigue confiando en Marc Bartra (Dortmund), incluyó al azulgrana Gerard Piqué, pese a su último ‘tuit’ a favor de votar en el referéndum por la independencia de Cataluña de este domingo y repitió su trío de porteros con David de Gea, Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga.

España, que se concentrará el lunes 2 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a las 17.00 horas, cerrará la fase de clasificación para el Mundial en el Rico Pérez el próximo 6 de octubre, con la posibilidad de que con un triunfo ante los albaneses le dé el billete para la Copa del Mundo siempre y cuando mejore el resultado de Italia ante Macedonia, y ante los israelíes tres días después en Jerusalén.

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic).

DEFENSAS: Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcelona) y Marc Bartra (Borussia Dortmund).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (Barcelona), Koke Resurrección (Atlético), Thiago Alcántara (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Isco Alarcón (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético) y Asier Illarramendi (Real Sociedad).

DELANTEROS: Pedro Rodríguez (Chelsea), Álvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta), José Callejón (Nápoles) y Rodrigo (Valencia).

Lopetegui

El seleccionador nacional de España, Julen Lopetegui, consideró “una buena noticia” el fichaje de Diego Costa por el Atlético de Madrid de cara a que el hispano-brasileño “tenga posibilidades de volver” a una convocatoria con la Absoluta.

“Es una buena noticia que Diego Costa haya resuelto su futuro profesional. Ya entrena con ellos, está feliz y eso es bueno para que tenga posibilidades de volver. Ahora tiene que hacerse con su puesto y le tendremos en nuestras oraciones”, aseguró Julen Lopetegui este viernes en rueda de prensa tras dar la lista de 25 convocados para los partidos ante Albania e Israel.

En este sentido, fue irónico sobre el encuentro que tuvo con el de Lagarto el pasado miércoles en el Wanda Metropolitano y en relación a las informaciones que decían que no le había saludado. “Cuando voy a un palco no me fijo en todas las caras, pero luego hablamos durante casi media hora. No queráis buscar donde no hay”, zanjó.

Sobre su lista, se refirió a la ausencia de varios futbolistas, como David Villa, el técnico cree que el ‘Guaje’ ha arrastrado “todo el mes” la lesión que le hizo abandonar la anterior convocatoria y por eso que “no tiene el ritmo que tenía”. En el caso del blaugrana Gerard Deulofeu, justificó su no inclusión tras “haber jugado poco” a las órdenes de Ernesto Valverde y dando una oportunidad a José Callejón, quien “ha jugado todo y ve puerta con más facilidad”.

“Álvaro (Morata) está evolucionando y creciendo con la continuidad que le ofrece su club en un fútbol más físico. La consecuencia es que él es ahora mejor jugador, nosotros estamos satisfechos y, por supuesto, no tiene que parar”, señaló Lopetegui de cara al buen momento que vive el delantero del Chelsea.

Por contra, Marcos Alonso, compañero del madrileño, sigue sin contar con la oportunidad de viajar con la Absoluta. “Lo único que le falta es que le traigamos, pero está a un nivel muy alto, y no solo él, Alberto Moreno también, aunque en este caso hemos decidido que los laterales izquierdos sean Alba y Monreal. No hay un por qué ni va en qué haya hecho mal, sino simplemente tomamos una decisión según las alternativas que tenemos”, justificó así el seleccionador su decisión.

Finalmente, Julen Lopetegui lamentó la reciente destitución en el Bayern de Carlo Ancelotti, argumentando que “tiene un bagaje altísimo y no tiene nada que demostrar”, aunque entiende que en el fútbol actual “cada vez hay más prisa”, sin dar una opinión firme ya que no conoce “lo que ha pasado” y esta situación no le “corresponde”.

Tema Piqué

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, eludió entrar a discutir el ‘tuit’ que escribió Gerard Piqué favorable a que se vote este domingo en el referéndum sobre la independencia de Cataluña y remarcó que no tiene “ninguna duda” sobre el compromiso del defensa con el combinado nacional, mientras que también apoyó las palabras de Sergio Ramón que ejerció de “capitán conciliador”.

El central del FC Barcelona pidió en las redes sociales a los catalanes que se expresasen “pacíficamente” hasta el domingo para no dar “ninguna excusa” al Estado, acompañando el mensaje con el ‘hashtag’ #Votarem (#Votaremos).

“Quiero centrar la conferencia en el aspecto que nos obliga y que es más importante, que es conseguir la clasificación para el Mundial. Ha habido varias manifestaciones de otros deportistas y ahora ha tocado esta. Para cerrar el tema, yo juzgo el comportamiento de los jugadores por el compromiso con la selección, ahí es donde pongo el foco y no tengo ninguna duda con Piqué ni con ninguno”, señaló Lopetegui en rueda de prensa tras incluir al catalán en la lista para los partidos ante Albania e Israel.

Además, tras las declaraciones de Sergio Ramos sobre el tuit del central azulgrana, advirtió que estaba al tanto de “esa polémica con algún titular” que había leído. “Yo he escuchado lo que dijo Sergio y ejerció de capitán, fue absolutamente a favor con lo que tiene que ser un capitán conciliador. No hay caso”, zanjó después de que el de Camas dijese opinase que “quizá” Piqué no hubiese usad “la mejor manera de expresarse”, pero que cada uno era “libre y respetable”.

“El lunes Gerard entrenará con nosotros y será uno más, con su buena predisposición y compromiso”, prosiguió el guipuzcoano, al que “lo único” que le “enfadaría es que los chicos no tuvieran la actitud correcta y no entrenaran con la pasión con la que hacen”.

Para Lopetegui, este aspecto “es un gran activo” y por ello deben “cuidarlo mucho porque es lo que nos hace estar a un buen nivel”. “Lo que nos ha hecho tener esta oportunidad ante Albania e Israel de cerrar la clasificación para el Mundial por esta actitud y mentalidad, por eso ahí es donde nos tenemos que centrar”, reiteró.

“Gerard se parte el alma cada vez que viene con nosotros y en ese aspecto estamos encantados con él. Nosotros no podemos evitar el ruido exterior, pero sí podemos priorizar. Nuestro objetivo es preparar a la selección española para dos partidos importantísimos y definitivos y no vamos a permitir que nada ni nadie nos desvíe”, subrayó el seleccionador.

Lopetegui insistió en que lo que le “preocupa” es el aspecto deportivo y es en lo que están el cuerpo técnico y los jugadores “absolutamente centrados”. “Podríamos ayudar al ambiente exterior para que nos sirviera en el interno, pero si no existe esa ayuda exterior habrá que intentar sacarla de dentro”, sentenció.