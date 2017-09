Toda España (menos Mónica Martín) critica a Zebenzuí y le pide que se vaya

Prácticamente toda España criticó ayer con dureza los mensajes de texto que, con un marcado tono machista y vejatorio hacia personal del Ayuntamiento, envió por WhatsApp el concejal del PSOE en La Laguna Zebenzuí González hace un mes y que ayer fueron desvelados por Canarias Ahora y de los que se hizo eco DIARIO DE AVISOS. Todos, menos Mónica Martín, compañera de filas de González en la Ciudad de Los Adelantados, y a quien le va en ello su cargo como Primera Teniente de Alcalde, ya que, en el caso de que González ceda ante el aluvión de presiones, sería sustituido por Silvia Maestre, partidaria de una moción de censura contra el actual alcalde, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), a quien sí apoyan Martín y González.

En clave política, la cronología resultó ayer harto reveladora: bastaron un par de horas para que fuera la mismísima Ejecutiva Federal del PSOE la que anunciase informalmente (por medio de un tuit de la vicesecretaria general, Adriana Lastra) que se suspendía de militancia a Zebenzuí González. Luego se sumó al carro que llegaba de Madrid el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, que hasta entonces se había limitado a condenar los mensajes y que se enfrenta, justo en las vísperas del congreso regional, a la primera patata caliente desde que ganó las primarias. En la misma línea, pero con muchísimo menos entusiasmo, se pronunciaría posteriormente Mónica Martín, quien se limitó (en su nombre y en el de María José Castañeda, la tercera edil del PSOE que sostiene al alcalde Díaz) a acatar la decisión de la Federal y, en consecuencia, solicitar al mandatario de ATI que cese a Zebenzuí en sus responsabilidades de gobierno. Si, como se espera, hoy se acepta la propuesta de Martín, el protagonista de este escándalo dejará de ser el concejal de Mercados, Sanidad, Medio Ambiente, Cementerios y Playas y Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna.

Desde la otra trinchera del fracturado PSOE lagunero, el también concejal lagunero Javier Abreu auguraba una expulsión inminente de Zebenzuí dada la “extrema gravedad de unos hechos que la Fiscalía debería investigar de oficio”. Una voz con tanto eco en el PSOE de la Ciudad de Los Adelantados como la de Santiago Pérez, hoy edil independiente en el grupo de Por Tenerife/Nueva Canarias, presagiaba que Zebenzuí no dejará el cargo, y que Coalición Canaria “nunca ha dejado de usar a un tránsfuga para alcanzar o mantener el poder”. Desde la zona externa de este huracán informativo, arreciaba con fuerza el viento. Desde la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales (CC), hasta líderes regionales como Noemí Santana (Podemos), las críticas a Zebenzuí resultaron durísimas, como fueron las de Antonio Alarcó (PP) o María Franquet, una socialista de conocida trayectoria en las trincheras feministas. Pero Zebenzuí González no piensa dimitir. Reconoce los mensajes como propios, pero se excusa en que se trataba de “una broma sacada de contexto y que no refleja la realidad”. Claramente abrumado por la avalancha de reacciones negativas, quiere tiempo para explicarse y para defender su honor. “Todo es una venganza política”, clama.