Todos los modelos de Jaguar y Land Rover a partir de 2020 serán eléctricos

Tecnología con Corazón fue el lema central del primer Tech Fest de Jaguar Land Rover, un evento que analizó el positivo papel de la tecnología a la hora de reestructurar el sector automovilístico y mucho más.

A partir de 2020 todos los vehículos que presente Jaguar Land Rover estarán electrificados. El grupo realiza este anuncio en su primer Tech Fest, un evento que gira en torno al debate y a la exposición pública del futuro de la movilidad.

Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover, señaló: “Todas las nuevas líneas de los modelo Jaguar Land Rover estarán electrificadas a partir de 2020, brindando aún más opciones a nuestros clientes. Presentaremos una cartera de productos electrificados a lo largo de nuestra gama de modelos, que abarcará vehículos totalmente eléctricos, híbridos enchufables y mild hybrid. El Jaguar I-PACE, nuestro primer SUV de altas prestaciones totalmente eléctrico, saldrá a la venta el próximo año”.

Jaguar E-Type Zero

El Jaguar eléctrico E-Type Zero prepara para el futuro a uno de los vehículos más famosos del mundo. Definido en su día por Enzo Ferrari como el vehículo más hermoso del mundo, el E-Type combina ahora por primera vez su imponente diseño con la energía eléctrica. La base del E-Type Zero es el Roadster Serie 1.5 de 1968 e incluye un vanguardista motor eléctrico que consigue pasar de 0 a 100 km/h en tan sólo 5,5 segundos. El equipo de Jaguar Classic lo ha diseñado en el nuevo centro Classic Works en Warwickshire (Reino Unido).

Jaguar I-PACE Concept

Con el I-PACE comenzamos a diseñar desde cero un SUV eléctrico puro, personalizado y adaptado, creando así un diseño que puede utilizarse a diario. Además de ser un SUV de altas prestaciones con un aspecto impresionante, conducirlo resulta un auténtico placer, y estará a la venta el próximo año.



Jaguar FUTURE-TYPE

El Jaguar FUTURE-TYPE constituye una visión de cómo serán los vehículos a partir de 2040. Este concept virtual totalmente autónomo explora la movilidad en el conectado mundo del mañana, en el que los vehículos podrán ser compartidos, en lugar de tener un solo dueño.

La interfaz del FUTURE-TYPE permitirá acceder por separado a sus distintas esferas digitales de trabajo, familia u ocio, seleccionando lo que necesite, y descartando lo que no.

En su núcleo se encuentra Sayer, el volante inteligente que revolucionará su forma de vida. Llamado así en honor de Malcolm Sayer, diseñador del E-Type, este volante funciona no sólo dentro del coche, sino que continúa activo en su hogar y se convierte en un fiel compañero.

Sayer es el primer volante con activación por voz e inteligencia artificial que tiene la capacidad de realizar cientos de tareas. Su avanzado software de reconocimiento de voz le permitirá responder a sus preguntas, conectarle a las noticias, organizar sus viajes y seleccionar su forma de entretenimiento.

Sayer por ejemplo, sabe lo que hay en su nevera, e incluso puede ocuparse de la compra o encargar una pizza. Con el no volverá a quedarse sin leche nunca más… Se convertirá en su dispositivo favorito. No se trata sólo de la `llave´ de su vehículo, sino de un carnet de socio de un club de servicios. Se trata de un club que ofrece la propiedad exclusiva o la opción de compartir el vehículo con otras personas de la comunidad.

Para nuestros clientes, conducir es mucho más que ir del punto A al B. Se trata de disfrutar de la vida de forma plena. Usted siempre podrá experimentar la emoción pura de conducir con la opción de tomar el volante. Sin embargo, este es un volante sin precedentes.

Junto con el “Pasado, presente y futuro” de Jaguar, en Tech Fest 2017 se presentan también las siguientes historias:

Contratando para el futuro junto a Gorillaz

En Jaguar Land Rover no se llevan los procesos de selección mediante procesos habituales… Gorillaz y Jaguar Land Rover han vuelto a unir fuerzas para continuar buscando a los mejores talentos en el Tech Fest. Aquellos fans interesados en labrarse una carrera como ingenieros en Jaguar Land Rover están invitados a acercarse a la versión física `pop-up´ del garaje de Gorillaz para tomar parte en directo del reto que pondrá a prueba su habilidad técnica, pensamiento lógico y memoria. Los jugadores con mejores resultados serán los primeros en la lista para optar a trabajar en Jaguar Land Rover.

Para aquellos que no puedan desplazarse a Londres, el reto de codificación a través de la aplicación de Gorillaz continúa abierto a nivel mundial. En lo que constituye un giro sustancial respecto al proceso habitual de búsqueda de candidatos de Jaguar Land Rover, los fans son retados a tomar parte en una serie de acertijos de descifrado de código en los que ponen a prueba su curiosidad, persistencia, pensamiento lateral y capacidad de resolver problemas, habilidades reales todas ellas que la nueva generación de talentos en las áreas del software y la ingeniería debe poseer.



Residuos para surfear

Este proyecto ha creado la primera tabla de surf fabricada completamente con plástico de poliuretano reciclado y creada a partir de residuos producidos en estudios de diseño de vehículos. Lucy Campbell, la surfera número uno de Reino Unido, probó recientemente la tabla de surf, fabricada en colaboración con el fabricante ecorresponsable Skunkworks.

Lucy comento al respecto: “El océano es una gran parte de mi vida, así que ayudar a fomentar la sensibilización sobre la necesidad de preservarlo resulta muy importante para mí. No sabía mucho sobre el proceso de diseño de los coches, por lo que me ha resultado fascinante conocer cómo Jaguar Land Rover le está dando una `segunda vida´ a sus materiales de esta forma. Sumergirme en el agua y probar la tabla por primera vez ha sido fantástico”.

Jaguar Land Rover está comprometido con la reducción a cero de sus residuos destinados a vertederos, y el proyecto `Residuos para surfear´ es una de varias innovadoras iniciativas de reciclado con las que está dando una segunda vida a materiales que antes acababan en el vertedero. Existen planes para crear versiones de producción de esta tabla de surf.

La autonomía en el mundo real (Range Rover Sport)

Ya hemos comenzado a probar vehículos sin conductor en el mundo real. Mediante la tecnología Autonomous Urban Drive, cualquier vehículo puede funcionar sin conductor por la ciudad, respetando los semáforos, así como circulando por cruces y rotondas.

Esta tecnología de investigación, diseñada y desarrollada en el Reino Unido, se está utilizando ya en un Range Rover Sport, acercándonos un poco más al nivel cuatro de autonomía en los futuros vehículos de Jaguar Land Rover durante la próxima década.

Su mayordomo digital

El nuevo Range Rover Velar está diseñado para llevarle más lejos, y mejorar su vida. Contiene tecnología inteligente en forma de un procesador de cuatro núcleos: el cerebro oculto tras la belleza de Velar.

El sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo incorpora dos pantallas táctiles de diez pulgadas de alta definición. Hemos bautizado a esta tecnología adaptada como Blade: su mayordomo digital. Gracias a ella, podrá interactuar con su vehículo desde cualquier lugar en el mundo. Podrá arrancarlo desde tu smartphone, así como abrirlo, cerrarlo, localizarlo, comprobar su nivel de combustible o incluso calentar el habitáculo antes de montarse en él.

Blade aprende su ruta diaria, se anticipa a sus necesidades, y le da lo que desea cuando lo desea… pero siempre sin molestar.

E-PACE: El nuevo cachorro de Jaguar

El Jaguar E-PACE es un SUV compacto de altas prestaciones verdaderamente elegante. Diseñado y construido para ser bonito, divertido e inteligente, su condición de Jaguar se reconoce al instante. Es un vehículo perfecto para el siglo XXI: conectado, moderno, práctico y con una conducción absolutamente atractiva. Resulta bonito de ver, divertido al conocerlo y posee el alma y la integridad características de Jaguar.

En Tech Fest podrá conocer el E-PACE, e incluso situarse en el centro de la acción formando parte virtual de la acrobacia `Furthest Barrell Roll´.



El Proyect Hero de Land Rover Discovery

El Proyect Hero, un Land Rover Discovery personalizado para su uso por la Cruz Roja de Austria, debuta en Reino Unido en el marco del Tech Fest.

Diseñado y construido por el equipo de Special Vehicle Operations (SVO) de Jaguar Land Rover, el Proyect Hero es un vehículo de comunicaciones avanzado que cuenta con un dron anclado en el techo capaz de aterrizar con el vehículo en marcha, así como con otras características que potencian las capacidades del ya de por sí robusto Land Rover Discovery.

El Proyect Hero se creó para brindar ayuda a la colaboración entre Jaguar Land Rover y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), la mayor red humanitaria del mundo. Actualmente, los equipos de emergencia de la Cruz Roja austríaca lo están probando para ayudar a salvar vidas mediante la reducción del tiempo de respuesta en caso de desastre.

Lighting up Lives

Jaguar Land Rover alumbrará las vidas de 1,2 millones de personas para 2020. Gracias a nuestra colaboración con Climate Care, vamos a aportar lámparas limpias, seguras y renovables alimentadas con energía solar a familias de Kenia, que ofrecen hasta cuatro horas de luz adicional cada noche. Estas lámparas no sólo permiten que los niños estudien y que las familias socialicen juntas durante las horas de oscuridad, sino que les permitirán ahorrar dinero en combustible y, aún más importante, evitaran la exposición a los peligrosos gases producidos por las lámparas de queroseno que muchos de ellos continúan utilizando actualmente.

Además, al permitir que los aldeanos trabajen más tiempo en casa, las lámparas también impulsan su independencia económica. Con el tiempo, las familias podrán permitirse adquirir sus propias lámparas solares, generando así un círculo virtuoso de beneficios sociales y económicos.

Los asistentes al Tech Fest podrán ver la instalación Night Time Sun, una colaboración entre varios artistas desarrollada mediante lámparas solares procedentes del proyecto Lighting Up Lives con el que se aprovecha la energía del sol para transformar las vidas de las personas.

Entre las demás exposiciones que se podrán visitar en el Tech Fest también se encuentran las referidas a Panasonic Jaguar Racing en la Formula E y al volante personalizado diseñado para el equipo de regatistas de la Copa América Land Rover BAR.