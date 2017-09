Toni Ayala: “Niñas que están aprendiendo, que no tienen ni puta idea”

El entrenador del Granadilla Tenerife Egatesa, Toni Ayala se despachó, al final del partido que jugó su equipo ante el Zaragoza, con unas explosivas declaraciones que recogió el portal especializado en fútbol femenino, futfem.com contra la árbitra del encuentro, Olatz Rivera Olmedo.

“Lo de los árbitros es calamitoso. En la segunda parte no nos ha dejado pasar con el balón ni una vez para llegar a portería. Si esto es lo que quieren, niñas que están aprendiendo, niñas que no saben, que no tienen ni puta idea, pero que le vamos hacer. No nos queda otra cosa”.

Además se lamentó de que el partido ante las mañas haya cogido los mismos derroteros que el que ya jugó en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. “En la primera parte teníamos que ir a la caseta con el partido resuelto, pero nos pasó lo mismo que el día del Rayo. Son circunstancias que al final la pagas. El rival solo tuvo una ocasión y fue el gol de Maya. Estamos recibiendo demasiado castigo para lo que estamos llevando a cabo en el terreno de juego”