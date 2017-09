Torres, sobre las elecciones de 2019: “En poco tiempo empezará el retorno del PSOE para cambiar la historia de Canarias”

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido de que “en poco tiempo” empezará el “retorno” del partido socialista “para cambiar la historia de Canarias”.

Durante su intervención en la clausura del 13 Congreso Regional del PSOE de Canarias, que se ha celebrado este fin de semana en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, Torres ha añadido que la formación volverá a escribir las “grandes líneas” de la política en el archipiélago.

“[Los ciudadanos] nos necesitan firmes, unidos, en el debate y cerrando las cicatrices –entendió– Nos necesitan con los mejores para llevar adelante la transformación de nuestra tierra”.

También aseveró que el PSOE canario dialogará con el resto de formaciones “hasta el cansancio, hasta agotar la voz y queda afónicos”. “Dialogaremos poniendo nuestras ideas y diciendo que no son cartón absolutamente cerrado, sino que pueden matizarse, que serán flexibles en lo que admitan de flexibilidad y que no hay puntos que no puedan ser compartidos”, dijo.

EL PSOE CANARIO NO DIRÁ “NO A TODO”

Además, el secretario regional del PSOE comentó que los socialistas no van a decir “no a todo” lo que proponga el Ejecutivo regional, sino que si es bueno para las islas, lo van a apoyar.

Por otra parte, defendió la necesidad de un reparto justo de la riqueza, “porque no puede ser que haya cada vez más para los más ricos y más pobreza para los más pobres en esta tierra”, abogó por actualizar las medidas en materia de empleo para así poder dar respuesta a la situación actual y mencionó en su discurso la intensa lucha que mantienen las camareras de piso, hacia quienes se produjo una larga ovación del plenario.

En este sentido, lamentó que el Gobierno regional no haya actuado ante la situación que están sufriendo las costas de las islas este verano por los vertidos y presencia de microalgas, por lo que le exigió que deje de “mirar a otro lado e informe de manera clara”.

“RECUPERAR EL GOBIERNO DE CANARIAS”

Aquí, comentó que la responsabilidad del PSOE en el año 2019 ya no es sólo gobernar en los ayuntamientos y cabildos, sino que será “recuperar” el ser la primera fuerza en Canarias, volver al Gobierno canario y presidirlo y liderarlo. “Eso es lo que vamos a logran en 2019”, destacó.

“Empieza una era nueva –indicó–. Tenemos que salir a ganar estas elecciones. Estoy absolutamente seguro de que en poco tiempo empieza el retorno del PSOE a cambiar la historia de nuestra tierra.

Torres continuó mostrándose convencido de que “están a punto de abrirse nuevas páginas de un “libro de oro”, el que empezará a partir del año que viene, “cuando el PSOE vuelva otra vez a escribir las grandes líneas de la cohesión social, del bienestar social, de la dependencias o de las listas de espera”.

Finalmente, no se quiso olvidar de los alcaldes de Cataluña, trasladó el “apoyo cerrado apoyo cerrado de los socialistas canarios a los compañeros de Cataluña, hombres y mujeres que pelean para decir que también son España”.

Cerdán (PSOE) destaca que los socialistas “han despertado” y quieren liderar

El secretario ejecutivo federal de Coordinador Territorial del PSOE, Santos Cerdán León, ha destacado el “despegue” social del partido y ha dicho que los socialistas “han despertado” y quieren liderar “un tiempo nuevo” en España.

Durante la clausura del 13 Congreso Regional del PSOE de Canarias, añadió que la renovación del PSOE “no va mal”, puesto que los datos apuntan a un crecimiento de la formación.

“Queremos convertirnos -dijo- en la fuerza de gobierno que demandan los ciudadanos. Ahora nos escuchan y este despegue social está encabezada por Pedro Sánchez”, para insistir en que los socialistas quieren liderar un nuevo tiempo en España “desde la izquierda, desde el compromiso con la igualdad, la solidaridad y la fraternidad”.

Cerdán hizo especial hincapié en que el PSOE “ha despertado”. “Hemos despertado como socialistas. Hemos atendido las demandas de transformación social que nos exigía la ciudadanía y nuestras bases. Tenemos que hacer lo que decimos, y si apostamos por la izquierda, nos comprometemos por la izquierda”, aseveró.