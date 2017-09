Torres respeta a Tenerife y La Palma en su Ejecutiva mientras sigue haciendo guiños a CC

Ángel Víctor Torres acabó respetando las presiones de las organizaciones insulares de Tenerife y La Palma a la hora de configurar una Ejecutiva regional del PSOE canario donde ambas islas cuentan con cuotas de poder proporcionales a su peso. Por el contrario, el nuevo secretario general de los socialistas canarios sigue haciendo guiños al máximo rival político de su partido en la provincia tinerfeña, Coalición Canaria, incluyendo en su discurso de clausura una frase significativa: “No vamos a decirle que no a todo al Gobierno de Canarias”. Tal mensaje se encuentra en las antípodas del enviado un día antes por el nuevo presidente del PSOE isleño, el también alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, al que no le dolieron prendas afirmar que: “Tenemos que seguir hablando… Asier… tenemos que seguir hablando para sacar esta tierra adelante”, tal y como informó Europa Press. Estas palabras no fueron del agrado del sector grancanario de los socialistas, por lo que suponen de invitación al diálogo a otras fuerzas de oposición, como son el PP (en alusión directa a su presidente en Canarias, Asier Antona), pero también a otras como Nueva Canarias. Eso sí, hasta Ángel Víctor Torres criticó al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo por su gestión durante la crisis medioambiental vivida en el litoral canario con los vertidos ilegales y la proliferación de cianobacterias. En concreto, acusó al Gobierno de Canarias de “mirar para otro lado cuando nuestras playas se contaminan”.

Respecto a la nueva Ejecutiva Federal, se vivieron tensiones hasta bien entrada la madrugada de ayer, lo que se notó en el rostro cansado de Torres durante su discurso de clausura, pero también en la descarada ampliación de componentes de la Ejecutiva, finalmente 46 cuando solían ser una decena menos. Como resultado de esas tensas negociaciones, La Palma se salió con la suya al conseguir que el nuevo secretario de Organización sea el exalcalde de Breña Alta y hoy consejero insular, Jorge Tomás González, en lo que supone el adiós de todo un clásico: el gomero Julio Cruz. También Tenerife logró una cuota razonable en una organización donde aporta el mayor número de diputados autonómicos (4) y el 40% de sus votos. Además de la Presidencia para Rodríguez Fraga, obtiene una de las dos vicesecretarías, la de Acción Social, que detentará la tacorontera Nira Fierro. El hecho de que se elija para un cargo de estas características a una militante como Fierro, a la que aún queda mucho por hacer en política, se traduce en el interés de que no haga sombra a la otra vicesecretaria, la de Acción Política, que es para Elena Máñez, consejera del Cabildo de Gran Canaria y mano derecha manifiesta en dicha Corporación de Torres, vicepresidente de la misma. Un dato muy claro sobre los tinerfeños incluidos en esta Ejecutiva regional del PSOE: Además de Fraga, los dos referentes políticos de peso son el lagunero Gustavo Matos (secretario de Estudios y Programas) y el buenavistero Aurelio Abreu (secretario de Desarrollo Rural y Sector Primario).

En cuanto a los efectos del caso Zebenzuí González, el concejal lagunero que envió mensajes de WhatsApp machistas y vejatorios para trabajadoras municipales, han sido devastadores para el grupo municipal del PSOE en La Laguna. El enfado de Torres, que al igual de Ferraz tuvo que enterarse por la prensa, es notable, ya que estaba prevista la inclusión de Zebenzuí en la Ejecutiva o, al menos, en el Comité regional. Por ello, ni las concejales Mónica Martín ni María José Castañeda se llevan cargo alguno, como tampoco lo hay para Pedro Ramos, auténtico jefe en la sombra de este sector del PSOE. Ahora, los laguneros que figuran en el poder socialista regional son el referido Matos y Cristo Dorta.

Por último, apuntar que los rivales de Torres en las primarias estuvieron presentes en el congreso, clausurado ayer en Vecindario, y que han sido nombrados para el citado Comité regional, en el caso de Patricia Hernández, mientras que Juan Fernando López Aguilar estará en el Comité Federal.

Un merecido recuerdo para el inolvidable Juan Carlos Alemán

El Congreso de los socialistas canarios homenajeó al fallecido Juan Carlos Alemán, que fuera secretario general del PSOE canario durante una decena de años. Todos los asistentes ovacionaron de pie el recuerdo del lagunero, un hombre de marcadas creencias en el consenso y que nos abandonó en noviembre del año pasado.