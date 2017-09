“Nuestro trabajo el próximo curso será hacer ver a la gente que el éxito es competir en cada partido”

– ¿Qué supone para el CB Canarias la celebración y organización de la Copa Intercontinental de la FIBA?

“Algo muy importante. Primero, como imagen para el club, porque, al fin y al cabo, la Intercontinental es la que es, un partido en el que un club representa a América y otro a Europa, aunque sabemos que la Euroliga era la que antes cedía al participante de nuestro continente y eso ha cambiado. Pese a ello, nosotros consideramos que es una competición internacional que quedará grabada para toda la vida, por lo que, como imagen, es muy importante”.

– En el plano deportivo el entrenador y la plantilla no han dejado de insistir en que todo el trabajo de pretemporada ha ido enfocado a esa competición…

“Porque es un partido de máxima exigencia, que además es el anterior al inicio de la competición, por eso todos le damos especial importancia. Lo han preparado a conciencia”.

– Que el rival sea un club venezolano, ¿les beneficia a nivel de posible afluencia de espectadores?

“Depende. No hemos analizado el perfil de los ciudadanos venezolanos que vivan en la Isla pero creo que sí, que aunque no les guste el baloncesto o no sean aficionados al deporte en general, al ser un equipo de su país, se pueden animar a acudir. Si, por ejemplo, hubiese sido un rival argentino o mexicano, a nivel deportivo tendría, seguramente, un nivel similar, pero de atractivo al público el del Guaros de Lara es superior”.

– Desde el pasado mes de febrero han jugado la Copa del Rey, ganado la Champions League y disputado los play-offs por el título tras varias jornadas como líderes de la Liga Endesa. ¿No le da miedo llegar a perder la perspectiva en algún momento?

“Ese era el peligro de verdad, no tener los pies en el suelo. Afortunadamente no solo no hemos cambiado, sino que el entorno y el grupo de trabajo lo ha tenido muy claro siempre. Somos los mismos y queremos seguir creciendo, pero sin volvernos locos. Sinceramente, de lo más satisfecho que estoy es de que el proyecto continúa su curso independientemente de los resultados. No nos hemos desviado del objetivo ni económica ni deportivamente”.

– Pero les han vuelto a tentar desde la Eurocup, siguiendo siendo fieles a lo que dijeron en el momento…

“Sí, claro. En verano nos dijeron de participar con ellos, porque éramos el primer equipo clasificado para ir a la Eurocup, pero les contestamos que queríamos defender el título de la Champions League, una competición en la que estuvimos muy cómodos la pasada temporada y que este año, encima, iba a mejorar, con menos equipos y mayor nivel de los mismos. Dijimos que no, pero con buen talante, por lo que lo entendieron”.

– ¿Cuál es la situación del club con respecto a FIBA tras esa apuesta tan decidida por la Champions League?

“Creemos que ellos están muy satisfechos con nosotros, pero, a principio de temporada, partiremos de cero; somos un equipo más. Ellos nos ven como un club simpático y nos tienen que agradecer cosas igual que nosotros a ellos”.

– ¿Siguen siendo también un club simpático en la ACB después de los últimos vaivenes?

“Anteayer estuvimos en el Consejo Superior de Deportes invitados por el Secretario de Estado, junto con otros seis clubes ACB, y ya habíamos ido la semana anterior, por lo que creo que se nos tiene en cuenta como cualquier otra entidad aunque, por ser bastante activos y mantener nuestro discurso inicial, nos han tomado en cuenta, si no no nos habrían llamado. Por cierto, José Ramón Lete nos confirmó que acudirá al Santiago Martín a presenciar en directo la Intercontinental. En la ACB cuentan con nosotros y creo que vamos cogiendo un papel relevante, no por ser mejores que nadie, sino por ser activos y porque consideramos que nuestro modelo de gestión se puede exportar a otros clubes y otros deportes”.

– ¿Cómo ve el futuro de la ACB y de la Liga Endesa?

“Nosotros tenemos claro que es clave defender la competición en sí. No tenemos ninguna duda de que tendremos que mejorar o refundar la ACB, pero desde el principio hemos defendido que deben de haber ascensos y descensos. El órdago que lanzaron los clubes de Euroliga de crear su propio torneo sirvió para que los demás estuviésemos más unidos, pero también tenemos que ceder en algunos aspectos. Sinceramente, nunca hemos estado alineados con nadie, manteniendo una postura que creo que es la que coincide ahora con la de la mayoría”.

– Que es la de ser, finalmente, 16 equipos…

“Nos gusta más 18, pero entendemos que es necesario ceder todos para que los equipos de Euroliga puedan competir con mayores garantías, algo que es bueno también para la propia Liga Endesa. Eso sí, si somos 16 equipos no podrían haber dos ascensos y dos descensos, sino uno, porque sería muy peligroso recortar clubes y que se mantuvieran el mismo número de equipos que bajen. Eso para clubes del nivel del nuestro es muy importante porque ahora mismo estamos donde estamos, pero el buen momento actual no quita para que el año próximo estemos en la zona baja de la clasificación y corramos el peligro de descender, por lo que tenemos que defender nuestros intereses de cara al futuro. Estamos en la línea de la mayoría, con algunos matices”.

– La amenaza de los clubes de Euroliga de abandonar la LIga Endesa sonó a farol…

“Si hay unidad entre el resto es muy complicado que cuatro equipos hagan una nueva liga privada entre ellos. Si buscan otros proyectos para llegar a diez o doce equipos y los otros 13 o 14 estamos unidos esa idea no tendría ningún recorrido, porque ellos no van a contar con clubes de LEB Oro y Plata cuando ahora mismo están diciendo que necesitan un proyecto sólido y más potente económicamente para hacer un torneo competitivo. Si nosotros cedimos a bajar a 16 es para que ellos no piensen en marcharse, aunque insisto: aunque quieran, si el resto estamos unidos, su idea tendría poco recorrido”.

– Ahora, asentado deportiva y organizativamente como una de las entidades más serias del panorama cestista español, ¿quién es la primera persona que se le viene a la cabeza?

“Cada vez miro más a los lados. Llevo 19 años en el club, 13 como presidente, pero Santiago Cacho, nuestro vicepresidente, lleva conmigo desde el principio, igual que Pedro, Guillermo, Aniano… El CB Canarias es un club que ha ido creciendo muy poco a poco y en el que siempre hemos estado los mismos, eso nos ha dado mucha estabilidad. Cuando hemos logrado ganar al Real Madrid, o cuando conquistamos la Champions, nos hemos acordado de los que no están, de Benigno, de Toño… pero ahora, cada vez más, veo a la gente que ha estado ahí, que hemos estado ahí, y que seguimos estando llevando el proyecto y a los que hay que reconocerles su valía. Los artífices de todo esto son Aniano Cabrera, como director deportivo, además de la directiva, los empleados y demás, porque el que menos tiempo acumula con nosotros lleva ya seis años”.

– ¿Da algo de vértigo afrontar la nueva campaña después de que la pasada fuera la mejor de la historia de la entidad?

“Ese es nuestro verdadero trabajo. Desde el principio hay que decirle a la gente que estamos ilusionados, que hemos hecho una plantilla competitiva, igual o más que la de la pasada temporada, pero que los resultados, desgraciadamente, no tienen nada que ver con ello. Sobre el papel has hecho una plantilla compensada, pero esos resultados son los que mandan y este año pueden ser peores. Debemos hablar con la gente y hacerles ver que la clave es competir en cada partido y que si el rival te gana porque es mejor que tú solo puedes felicitarlo y tratar de ser mejor que él. Debemos tener mucho cuidado para que una campaña en la que logremos la permanencia no sea peor que la de otros cursos. Los éxitos están ahí, se han disfrutado, pero nuestro objetivo es el de poder competir en cada encuentro”.

– El aficionado fiel del CB Canarias lo entiende, pero puede resultar más complicado con el que se acerca al Santiago Martín a ver un espectáculo y que acude o no según los resultados del equipo…

“Pero si logramos que vengan, aunque sean coleccionistas de éxitos, después se enganchan. Afortunadamente, el baloncesto es un deporte de pasión, que no da un minuto de respiro y eso gusta. Lo importante no es que venga más gente para hacer mejores taquillas, sino para que eso nos ayude y podamos crecer en el ámbito deportivo”.