Arsuaga: “El turismo es una amenaza para el patrimonio, por eso hay que ordenarlo”

Juan Luis Arsuaga es uno de los paleontólogos responsables de la excavación de Atapuerca. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Paleontología, desde 2013 es director del Museo de la Evolución Humana, en Burgos. Estos días ha visitado Tenerife para participar en el foro Enciende el Cosmos, organizado por Fundación Cajacanarias. Precisamente, antes de su intervención concedió una entrevista en la que, entre otros aspectos, reflexiona sobre el patrimonio natural y cultural, el cambio climático o la evolución del ser humano.

Aunque el científico prefirió no hacer un diagnostico en el caso de la situación del patrimonio en Canarias, por falta de datos concretos, insistió en que, en general, existe una problemática en torno a este ámbito. “El patrimonio cultural y natural tiene mucha visibilidad, si pasa algo sale en todos los medios, pero está sometido a grandes presiones”. Así, insistió en que se trata de lo “más importante que tenemos porque es nuestra historia, nuestra identidad, pero está permanentemente amenazado por factores como la especulación o el turismo”.

“El patrimonio no paga a nadie. Su defensa es la defensa de lo que es de todos, es la causa más altruista de todas, mientras que quien lo amenaza sí que paga”, reflexionó. “Habría que defenderlo activamente. Es un problema de justicia social, defender lo de todos, frente a los intereses de unos pocos”, aseveró. Sobre el efecto del turismo en estos recursos naturales y culturales, y más en el caso de las Islas, -territorio cuyo principal ingreso económico procede de esta actividad- Arsuaga manifestó que, “en general, el turismo es una amenaza para el patrimonio”, por lo que abogó por “ordenarlo”. “Hay que saber renunciar. En aras de un beneficio mayor a largo plazo, hay que renunciar a un beneficio a corto plazo. Los humanos tenemos que pensar en otras generaciones”, matizó. Así, puso como ejemplo que entendería, como visitante, que en un momento determinado le dijeran que no puede visitar el Teide, por exceso de turistas.

El también premio Príncipe de Asturias no quiso dejar pasar la ocasión para alabar, precisamente, este espacio natural. “El Teide es el lugar más bello de la tierra, por ese contraste entre el volcán, Las Cañadas, el Pico Viejo y la vegetación… He estado en muchos sitios viendo enormes volcanes, pero aquí se junta todo. Me parece que es el mayor espectáculo de la tierra”, apuntó.

Sobre sus expectativas futuras respecto al yacimiento de Atapuerca, Arsuaga confesó que aspira a descubrir aquello que no se espera. Añadió que, hasta la fecha, no se ha encontrado fuego, lo que, a juicio de los expertos, apunta a que lo desconocían. Además, destacó que algunos de los aspectos más curiosos hallados en este territorio han sido los restos caníbales o un reciente yacimiento de un grupo humano que solo cazaba bisontes.

Para este paleontólogo uno de los principales retos del ser humano de cara al futuro es el cambio climático, “una variable que antes no existía”. En esta línea, se mostró convencido de que el principal responsable de este fenómeno es el ser humano. “Estos problemas afectan a la vida cotidiana y diaria de muchas personas y eso es grave para todos”, reconoció.

“Evolutivamente hablando creo que ya no habrá selección natural a gran escala, aunque sigue habiendo algunos genes que han evolucionado, como por ejemplo, el de la tolerancia a la lactosa”, reconoció el experto. “La gran conquista del ser humano es que no hay selección natural, no obedecemos a las leyes de la naturaleza, la combatimos”, indicó Arsuaga. No dudó en cuestionar la alternativa de la manipulación genética, pues personalmente aseguró no tener un “ideal de ser humano”.