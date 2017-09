Twitter contiene el aliento mientras un avión vuela hacia el huracán ‘Irma’

Ayer, el huracán Irma nos dejó un momento en twitter muy, pero muy particular. Jason Rabinowitz, un fanático tuitero de temas de aviación y colaborador de Forbes, detectó a través de la aplicación FlightRadar24 cómo varios vuelos se veían obligados a frustrar sus intenciones de aterrizar en el aeropuerto de San Juan de Puerto Rico y a darse la vuelta debido a la llegada de los fuertes vientos del huracán ‘Irma’.

Con su primer mensaje Jason arrancó más de 4.900 “Me gusta”, pero de pronto… ¿Qué es eso?, debió preguntarse. El tuitero había divisado un vuelo de la compañía Delta Airlines, que se dirigía también hasta San Juan de Puerto Rico, directo hacia el huracán -que llegó a alcanzar los 295 kilómetros por hora para convertirse en el segundo más fuerte jamás registrado-. “¿De verdad quieres volar dentro de un huracán de categoría 5, DL432?”, tuiteó Rabinowitz.

You really want to fly into SJU during a category 5 hurricane, DL431? Everyone else has turned around. pic.twitter.com/nHdChvYh2Y — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de septiembre de 2017

Desde ese momento estuvo compartiendo con sus seguidores la hazaña del heroico comandante y su tripulación, que transportaban a casi a 200 personas hacia un huracán, acompañando sus tuits de fotografías, capturas de pantalla y memes.

Pero no acabó aquí la historia. El avión, una vez en tierra y habiendo dejado al pasaje, debía volar de regreso a New York con nuevos pasajeros a bordo, circunstancia de la que informó puntualmente Rabinowitz una vez fue consciente de ello, absolutamente sorprendido: “Ahora DL302 tiene que salir del aeropuerto y lo está haciendo entre la banda externa de #Irma y el núcleo de la tormenta. Asombroso”.

Delta is hoping for a VERY quick turn once they get to SJU. The return flight is listed as “early,” departure bumped up 25 minutes pic.twitter.com/0F6rrn2HR7 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de septiembre de 2017

Now DL302 has to climb out of SJU, and they’re doing so between the outer band of #Irma and the core of the storn. Amazing stuff. pic.twitter.com/lOq9Te5DO6 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de septiembre de 2017

Una vez lograda la gesta sin mayores contratiempos, Jason decidió felicitar a la tripulación, así como a todo el personal involucrado en ambas operaciones.

En declaraciones al USA Today, Erik Snell, vicepresidente de operaciones de Delta afirmó que los equipos analizaron la información meteorológica disponible y monitorizaron el huracán en todo momento para determinar si el vuelo era seguro.