Una laguna de miserias

Solo la mezquindad del pleito insular impide que La Laguna sea, sin discusión, la capital de Canarias, un honor que únicamente podría disputarle Betancuria, primer asentamiento tras iniciarse la conquista de las Islas y que hoy es el menos poblado de los municipios canarios. En la historia de La Laguna, son muchas más las luces que las sombras, especialmente por tratarse de un foco de cultura, progreso y convivencia como no hay otro por estos lares.

Ningún canario, venga de donde venga, se siente extraño en La Laguna. Y, sin embargo, la ciudad cuya construcción sirvió de ejemplo para toda la América Hispana, esta urbe universitaria y cosmopolita, la de los largos caminos que inspiran al arte e invitan al amor, allí donde conviven las procesiones y los revolucionarios, justo esta bendición de ciudad sufre desde hace lustros el desprestigio y la vergüenza a la que le someten unos personajes sin escrúpulos que, casi siempre, están relacionados con el Ayuntamiento.

Peor imposible

Imposible no empezar por el final. Desde la noche del miércoles día 13 se tuvieron las primeras noticias de que Zebenzuí González, un concejal del PSOE, había enviado estos deleznables textos a un chat no oficial de militantes de su partido: “Yo a follar”; “jejejejeje”; “con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento”; “y después a hacer campaña por frikis”; “jejejejeje”; “perdón”; “me equivoqué de grupo”. Hoy, once días después, Zebenzuí sigue sin dimitir, a pesar de que todos los representantes de los trabajadores y de los grupos políticos se lo exigen por escrito, por no hablar de la unánime repulsa que suscita en toda España. El caso, sin duda multiplicado exponencialmente ante el enroque con la poltrona del autor de tan machistas y vejatorios textos para la mujer, se agrava con las sospechas de connivencia por parte de algunos de sus compañeros de partido. Sin ir más lejos, la primera teniente de alcalde Mónica Martín autorizó su participación en una reunión posterior de la Comisión Gestora del PSOE lagunero, a pesar de que Zebenzuí está suspendido cautelarmente de militancia. Por su parte, el alcalde, José Alberto Díaz, ha retrasado hasta el próximo sábado día 30 el pleno donde se dirimirá una reprobación al concejal de marras. Que la hora prevista para dicho pleno sean las nueve de la mañana es un indicio del nulo interés de Díaz (CC) en que participen los vecinos, indignados por la imagen que desde el Consistorio se está dando de esta ciudad.

Por piezas

No hay que irse muy lejos para comprobar que, ay, el caso Zebenzuí no es flor de un día. Un juzgado lagunero investiga desde hace años el presunto saqueo de las piezas robadas a vehículos cuando se encontraban en un depósito municipal tras su retirada por las grúas municipales.

Del descaro con que se actuaba da cuenta la investigación de la Guardia Civil que se recoge en el sumario y de la que ya informó en su día DIARIO DE AVISOS. Por ejemplo, que se anunciara por internet la venta de las piezas, hasta tal punto que los agentes comisionados como policías judiciales respondieron a uno de ellos simulando interés en adquirir un carburador. El sorprendido y frustrado vendedor, no llevaba encima el referido carburador, pero hay más.

Un dato nada baladí a la hora de detectar desde dónde vienen los problemas: para vender las piezas, en los anuncios había que llamar a un teléfono móvil cuyo número era el mismo que se marca para solicitar que una grúa del Ayuntamiento recoja un vehículo ubicado en la zona de La Cuesta. Más claro, agua.

Preso productivo

Aún seguimos en el presente y casi se agota la capacidad de asombro, pero es que la relación no deja lugar a dudas sobre dónde está la fuente de los escándalos en La Laguna.

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace unos meses una denuncia por el caso de un funcionario que, por causas ajenas a lo que nos ocupa, está preso. Sin embargo, ello no fue óbice para que siguiera cobrando su sueldo desde el 29 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.

Un total de 75.105,13 euros, lo que incluye conceptos salariales y extrasalariales, prestaciones a cargo de empresa y seguridad social, productividad variable y especial rendimiento y dedicación (y olé), además de un complemento personal transitorio. ¿Cómo es posible? Según la Fiscalía, porque el padre del interesado es su jefe en el Ayuntamiento, mientras que la hermana es la responsable de tramitar las bajas del personal.

Es de justicia recordar que la Fiscalía se enteró del caso gracias a dos concejales del mismo partido que hoy son acérrimos enemigos políticos: el socialista Javier Abreu y la anteriormente citada Mónica Martín.

Cinismo

Hay mucho más. Hace unos cinco años, la entonces concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, Blanca Pérez, fue sorprendida al volante con el triple de alcohol en su sangre de lo permitido. Aunque se trata de una conducta delictiva, lo cierto es que, sólo el año pasado, unos 4.000 canarios fueron también condenados por delitos relacionados con la seguridad vial.

Pérez, a diferencia de Zebenzuí, puso su acta de concejal a disposición del entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, quien no la cesó, limitándose a enviarla a Presidencia y Planificación.

Hace dos años, en un alarde de cinismo político por parte de Clavijo, la nombró nada menos que viceconsejera regional de Seguridad, precisamente donde no debe estar Pérez en justa correspondencia a lo sucedido en aquella noche aciaga.

Calderilla

Hay mucho más. si bien no siempre con la misma importancia. A vuela pluma, el voluble pájaro de la memoria nos trae la desaparición de unos 18.000 euros guardados en una gaveta que denunció el entonces concejal de Cultura Juan Manuel Castañeda, como tampoco se libró de la visita de los amigos de lo ajeno el Registro General del Ayuntamiento.

Mención especial merecen otros dos asuntos, uno reciente y otro de hace más de quince años. El llamado caso Corredor, aún por dilucidar en los tribunales, investiga entre otros asuntos la política de contrataciones del Ayuntamiento y, desde la perspectiva mediática, fue un desastre para el Consistorio dado que llegó a estar imputado (investigado) el propio Fernando Clavijo.

Como ahora

Pero el siglo no empezó bien para la imagen de La Laguna y, mientras no dimita Zebenzuí, desde luego el asunto no ha mejorado, precisamente.

El llamado caso Baute incluye la grabación de una charla en la que tres personas fabulan sobre el secuestro de la entonces concejal del PP, Raquel Lucía, para así evitar una moción de censura que desbancaría del poder a Coalición Canaria. A buen seguro que Santiago Pérez, hoy de nuevo concejal lagunero, sonreirá recordando el paralelismo entre los condicionantes políticos actuales y los de entonces, por cuanto en ambos casos sería el principal candidato a empuñar el bastón de mando.

Catorce años después de aquello, la Audiencia provincial tinerfeña sentenció que, efectivamente, la supuesta tentativa de secuestro no era más que una penosa fabulación (una de las varias excusas dadas por Zebenzuí, por cierto).

Pero entonces, como ahora, el eco que tuvo aquella exclusiva vendida en forma de cassette por el propio Baute a la revista Interviú, fue de una relevancia similar a la que hoy tienen los denigrantes wasaps de Zebenzuí González.

En ambos casos, sufre la imagen de una ciudad que, por tantas cosas, se merece una fama muy por encima de la que hoy padece.