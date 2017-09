Una mujer de 31 años padece los primeros síntomas de demencia meses antes de casarse

Becky Barletta, de 31 años, estaba a punto de casarse con su novio Luca cuando su familia comenzó a notar un comportamiento extraño en ella. Según ha contado a Metro su hermana, Sophie, Becky se puso a dieta para adelgazar antes del enlace.

En 2015 la joven contrajo matrimonio y apenas un año después los médicos le diagnosticaron demencia. Desde entonces Becky comenzó a decaer hasta el punto de convertirse en una persona totalmente dependiente. “Cuenta las mismas historias todo el día y apenas dice cosas coherentes. Cuando salimos a la calle hace preguntas sin sentido a la gente que pasea y no es que me avergüence, es que me resulta triste verlo”, asegura Sophie.

“Todo el mundo amaba a Becks, ella es hermosa y todavía lo es. Es improbable que viva diez años más. Será un deterioro rápido. Su cuerpo se apagará lentamente”, añade la hermana.

Esta enfermedad no es nueva para la familia, ya que un tío falleció con el mismo diagnóstico a los cincuenta años. Sin embargo, el caso de Becky ha sido el más joven en alusión a este trastorno que ya ha comenzado a padecerlo sin apenas cumplir los cuarenta.